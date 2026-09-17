Ordino vol treure a concurs abans de final d’any el futur centre sociosanitari i iniciar-ne les obres durant el 2027

El projecte del futur centre sociosanitari d’Ordino continua avançant, amb la voluntat que el concurs pugui publicar-se abans de final d’any, tot i que encara queden alguns serrells del plec de bases per concretar. Així ho ha explicat aquest dijous la cònsol major, Maria del Mar Coma, després de la sessió del Consell de Comú, incidint que el projecte es troba més a prop de materialitzar-se després dels treballs dels darrers mesos. «Comencem a veure la llum», ha manifestat la mandatària comunal, tot apuntant que «queden encara algunes petites coses a treballar, però intentarem veure si és possible que abans de final d’any puguem passar al concurs».
En aquest sentit, Coma ha recordat que el comú va demanar la col·laboració d’Afers Socials per trobar un terreny adequat i elaborar unes bases que permetessin obrir el projecte al màxim nombre possible de candidats, ja que cap de les dues institucions es planteja assumir directament la construcció i posterior gestió de l’equipament, sinó incorporar-hi capital i gestió privats. «Necessitem que hi hagi un soci privat que el gestioni i que Govern estigui darrere perquè els habitants d’Ordino puguin ser acollits el més a prop de casa possible», ha assenyalat la cònsol major, qui ha remarcat que el concurs «estarà obert al màxim de gent possible». Val a dir que, des de l’inici del mandat actual, ja hi ha hagut més d’un privat interessat en el projecte.
«Necessitem que hi hagi un soci privat que el gestioni i que Govern estigui darrere perquè els habitants d’Ordino puguin ser acollits el més a prop de casa possible» – Maria del Mar Coma
Altrament, la mandatària comunal ha confirmat que sobre la taula hi havia dues possibles ubicacions en terrenys de Govern, una de més cèntrica i una altra de més gran a la Cortinada (l’escollida, segons va avançar aquest dimarts la ministra Trini Marín). «Finalment s’ha optat pel terreny de la Cortinada, que em sembla una bona situació», ha afirmat Coma, destacant que «cada vegada hi ha més serveis a la zona i, per tant, hi ha moltes possibilitats». Tanmateix, la cònsol major sí que ha destacat que des del comú «no hem rebut cap comunicació formal de Govern dient que es farà aquí»: «D’aquí a un parell de setmanes segurament quedarem per veure aquest plec de bases. Hem d’acabar de veure com està fet per poder dir si realment ja està destinat allà».
Entre les qüestions que encara s’han de tractar (i tancar), es trobaria la relativa a allò que ha d’acollir el futur equipament, ja que la idea que s’ha treballat no passa per concentrar tota la capacitat en places residencials de 24 hores. «També vam parlar que fos una part sociosanitària i una part de pisos amb servei», ha revelat Coma, explicant que dita fórmula està pensada perquè persones grans amb un cert grau d’autonomia puguin continuar vivint de manera independent, però amb assistència disponible dins del mateix recinte. A més, i sobre l’abast que haurà de tenir el centre, la cònsol ha remarcat que «aquest tipus de servei, en principi, és un tema de país».
«Tenim edificis de Casa Rossell en els quals fins avui no s’ha invertit i ens vam comprometre [des de la corporació] a intervenir-hi perquè siguin aprofitables» – Maria del Mar Coma
A més, i qüestionada per si la proximitat també tindrà pes a l’hora de determinar a qui pot donar una resposta més directa, Coma ha estat taxativa: «És veritat que les persones que estan més a prop, els ciutadans i els padrins més propers, són els de les valls del nord», entenent, doncs, que aquests usuaris poguessin tenir certa preferència. En aquest sentit, val a dir que la implicació d’Ordino també passarà per facilitar econòmicament l’operació, ja que el comú havia plantejat no cobrar els impostos de construcció: «Tenim edificis de Casa Rossell en els quals fins avui no s’ha invertit i ens vam comprometre a intervenir-hi perquè siguin aprofitables», ha recordat la cònsol major ordinenca.
Finalment, i pel que fa al calendari, tot apunta a començar les obres durant el 2027 si hi ha candidats i el procediment avança segons les previsions, tot i que Coma ha evitat situar l’obertura del centre aquell mateix any: «Arriscar-te a dir que això ho tindrem el 2027 ho trobo justet de temps. Hi ha molta excavació a fer, hi ha moltes coses a fer», ha reconegut, posant com a exemple els terminis que han anat acumulant altres obres de la parròquia. «Fins que no surti el concurs no podem dir quant duraran les obres», ha afegit en relació amb la durada de la construcció de l’equipament.