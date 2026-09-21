La Setmana de l’Isard es tanca amb un total de 189 captures i un compliment del pla de caça d’entre el 85 i el 86%

La Setmana de l’Isard s’ha tancat amb 189 captures de les 221 previstes, una xifra que situa el compliment del pla de caça entre el 85 i el 86%. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha destacat que les jornades s’han desenvolupat «amb total seguretat», sense incidents majors ni sancions greus. «És un percentatge que anem trobant cada any i, per tant, ja el tenim previst», ha explicat sobre el nombre d’animals abatuts, després d’una setmana que ha tornat a aplicar el sistema de caça i de repartiment d’anelles introduït arran de la modificació reglamentària de l’any passat.
Aquest ha estat el segon any de funcionament del nou model, el qual Casal considera que «ha donat un bon fruit» i ha permès al conjunt de caçadors i caçadores desenvolupar l’activitat amb seguretat i respecte pel medi natural. La temporada, però, no acaba amb la Setmana de l’Isard i continuarà durant les pròximes setmanes, fins al novembre, tant als vedats com amb la resta de plans de caça. En el cas dels vedats, el ministre ha explicat que el reglament permet fer una gestió «més acurada» en funció de les edats dels exemplars capturats i controlar l’accés dels caçadors.
En concret, cada quinze dies s’estableix un nombre determinat de persones que poden entrar als vedats en funció dels sortejos, un sistema que Casal ha definit com una gestió «més controlada». A partir d’ara també començarà la temporada corresponent a la resta de plans, de manera que encara queda calendari cinegètic per completar. En aquest context, el titular de Medi Ambient ha defensat mantenir la tradicional Setmana de l’Isard i l’ha relacionat amb el coneixement del territori i la seva conservació.
Casal ha assenyalat que activitats com la caça i la pesca, però també les excursions, l’esquí de muntanya, la fotografia o dormir als espais naturals, permeten «construir experiència» al voltant del territori. Segons ha exposat, aquest contacte contribueix a conèixer els espais naturals i a entendre la necessitat de conservar-los generant «el mínim d’antropització possible». «Totes aquestes activitats tradicionals de sensibilització s’han de poder mantenir d’alguna manera», ha defensat, posant també com a exemple la seva experiència personal amb la caça, la pesca, l’esquí de muntanya i la fotografia d’isards.