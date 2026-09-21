Madrid guanya un 20% de passatgers i Palma un 10% mentre Forné refreda Lisboa com a possible nova destinació

Les connexions de l’aeroport d’Andorra-la Seu continuen guanyant passatgers, amb un 20% més d’usuaris a la ruta de Madrid i un 10% més a la de Palma fins a finals d’agost respecte al mateix període de l’any passat. Així ho ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui ha situat l’increment mitjà de les dues línies al voltant del 15%. «Són dues línies que són les primeres que vam fer i que demostren que vam encertar, perquè són línies que van creixent any rere any amb la seva ocupació», ha assenyalat Forné, situant aquesta per sobre del 55%.
«Madrid és una línia anual que té més èxit a nivell anual», ha explicat el secretari d’Estat, mentre que Palma presenta encara un comportament «més estacional», tot i que comença a captar usuaris en diferents moments de l’any. En conjunt, Forné considera que la infraestructura aèria manté una evolució ascendent: «L’aeroport d’Andorra-la Seu és un aeroport que està creixent d’usuaris any rere any», situant la gestió conjunta que es duu a terme amb la Generalitat i els vols regulars que l’ens governamental andorrà ha anat promovent els darrers anys.
«Nosaltres hem parlat amb totes les empreses d’Europa que tenen ATR, sense deixar-nos-en cap […] A partir d’aquí, és un concurs obert internacionalment» – David Forné
Ara, el futur més ‘immediat’ de l’aeroport passa pel concurs internacional dotat amb cinc milions d’euros per operar les connexions a partir del 2027, al qual s’han presentat dues empreses, segons ha confirmat el propi Forné a les xarxes socials. En aquest sentit, i com ja es va avançar, Air Nostrum continuarà operant fins a finals d’aquest any i després tancarà la seva etapa al capdavant de les rutes, tot i que Forné, abans de conèixer-se el nombre definitiu d’aspirants, ja assegurava que hi havia interès en la licitació: «Nosaltres hem parlat amb totes les empreses d’Europa que tenen ATR, sense deixar-nos-en cap», avançant que «a partir d’aquí, és un concurs obert internacionalment».
A més, i tal com també s’ha anat parlant les darreres setmanes, París serà una de les novetats de la nova etapa, tot i que la seva incorporació no dependrà de quina empresa resulti adjudicatària, ja que forma part de les condicions mínimes del concurs. «París està dintre, perquè és un requisit mínim», ha confirmat Forné, esmentant que la licitació parteix de les dues connexions que ja operen actualment i hi suma la capital francesa: «La nostra voluntat necessària per a aquest concurs era fer Madrid-Palma i adjuntar París». Més incògnites hi ha, però, sobre què passarà si, després de garantir aquestes tres rutes, encara queda marge dins dels cinc milions d’euros.
«Hi haurà freqüències i noves destinacions […] Realment elles són les companyies aèries. Per tant, saben quins són els aeroports que poden tenir més rèdit o més interès» – David Forné
«Hi haurà freqüències i noves destinacions», ha mencionat el titular de Transports i Mobilitat, deixant ‘bona’ part d’aquesta decisió en mans de les companyies que opten al concurs. «Realment elles són les companyies aèries. Per tant, saben quins són els aeroports que poden tenir més rèdit o més interès», ha afegit, indicant que les propostes addicionals també dependran de l’ocupació i dels bitllets. Tanmateix, i sobre una eventual connexió amb Lisboa, Forné ha refredat aquesta possibilitat en afirmar que «Lisboa està bastant lluny d’Andorra i també té més dificultats a nivell tècnic. Potser serien destinacions més properes».
Dins d’aquest ventall de possibilitats, Barcelona tampoc entraria com una alternativa: «Barcelona no té cap sentit, perquè està molt a prop», tot i que Forné ha evitat posar altres noms sobre la taula perquè «el Govern no l’ha exigit» i, per tant, aquesta quarta ruta no forma part de les condicions establertes. «Si podem adjudicar aquest nou concurs en tres destinacions, ja estarem molt satisfets», ha afegit el secretari d’Estat, qui, sota aquesta premissa, ha tornat a situar Madrid, Palma i París com la base de la nova etapa que començarà a inicis del 2027.