El mercat immobiliari entra en fase de moderació després d’assolir el pic i encadenar tres trimestres de descensos

El mercat immobiliari d’Andorra entra en una fase de moderació. Així ho han anunciat durant la presentació de les dades del nou informe sobre el mercat immobiliari al Principat, en què han explicat que al segon trimestre del 2026 es van registrar 473 transaccions immobiliàries, un 11,8% menys interanual, i ja s’acumulen tres trimestres consecutius de descensos. «Un dels grans problemes del mercat havia estat l’intens creixement del preu de l’habitatge. El fet que els últims resultats ens mostrin ja una moderació del ritme de creixement és una bona notícia», ha afirmat el doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, Luis Alberto Fabra.
En aquesta mateixa línia s’ha expressat el president del Col·legi Oficial d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra, Jordi Ribó: «Estem en un moment de moderació. Podem dir que hem arribat al pic de dalt de tot i ara comencem a estabilitzar-nos, i això forma part de l’economia de mercat. Quan arribes a dalt de tot comences a baixar i ja esperem que s’estabilitzi i ja està, i que no baixi més». Aquesta caiguda es veu encara més accentuada quan s’observa el nombre de béns immobles transmesos, el qual ha estat d’uns 1.090, un 35% menys que en el mateix període de l’any passat. Altrament, el resultat interanual se situa en 5.600, un 11,9% per sota del 2025. En pisos, habitatges unifamiliars i edificis, el descens interanual arriba al 29,7%.
«Estem en un moment de moderació. Podem dir que hem arribat al pic de dalt de tot i ara comencem a estabilitzar-nos, i això forma part de l’economia de mercat» – Jordi Ribó
Pel que fa als preus, aquests continuen a l’alça, tot i que a un ritme moderat. Tanmateix, hi ha una notable diferència entre els preus de mercat i els preus que demanen els propietaris. Mentre que el preu mitjà efectivament transmès és de 4.457 €/m², el preu mitjà de l’oferta arriba als 7.178 €/m², fet que suposa un increment del 24,8% interanual, i en el cas dels pisos aquest preu ascendeix fins als 7.495 €/m².
Addicionalment, tot i que el preu mitjà ofertat per habitatge ha baixat un 5,5% en sis mesos, fins als 1,187 milions d’euros, continua un 29,8% per sobre del nivell de fa un any. «Ens trobem davant d’una realitat de mercat diferent de la que teníem anteriorment, perquè han pujat els tipus d’interès i perquè els nivells de renda no permeten pagar les pretensions dels propietaris. Hi ha una asimetria molt notable entre el preu de tancament de les compravendes i el preu ofertat pels propietaris», ha reafirmat Fabra.
«Ens trobem davant d’una realitat de mercat diferent de la que teníem anteriorment, perquè han pujat els tipus d’interès i perquè els nivells de renda no permeten pagar les pretensions dels propietaris» – Luis Alberto Fabra
En aquesta anàlisi també es té en compte la capacitat adquisitiva de les persones i es destaca que, tot i que el salari brut mitjà ha augmentat un 4,3% interanual, la inflació, a finals del primer semestre, se situava en el 4,2%, fet que provoca que aquest creixement no es noti tant. Pel que fa als lloguers, les dades indiquen que l’oferta gairebé s’ha duplicat: es comptabilitzen 319 habitatges de lloguer, davant dels 165 de finals del 2025, amb un preu que se situa en els 25,4 euros mensuals per metre quadrat, lleugerament per sota dels 25,7 euros per metre quadrat de finals de l’any anterior.
Així doncs, i segons Ribó, s’ha recuperat oferta i «com més oferta hi hagi, jo crec que no és important només pel sector i pels esdeveniments immobiliaris, també és important pel país perquè la gent pugui decidir i tindrà més oferta per buscar un pis, tant de lloguer com de compravenda». A més, ha afirmat que actualment els lloguers representen un 16,7% de tota l’oferta immobiliària, la qual cosa contrasta amb el 9,6% de finals del 2025.
Finalment, i pel que fa a les hipoteques, aquestes encara tenen un pes important, ja que el 2025 es van concedir 1.064 hipoteques, màxim de la sèrie i un 38,4% més, de les quals 961 tenien finalitats residencials. El tipus d’interès mitjà era del 3,78%, pràcticament estable respecte del 2024. Tot i això, continuen tenint un cost elevat, ja que durant el segon semestre del 2025 es va arribar a un import mitjà de 396.329 euros per hipoteca residencial, mentre que la quota hipotecària mensual mitjana se situava en 1.394 euros.