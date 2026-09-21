Una moderació que encara no resol l’accés a l’habitatge

Les dades apunten a un canvi de tendència en el mercat immobiliari andorrà. Tres trimestres consecutius de descens de les transaccions i una certa moderació en el ritme de creixement dels preus permeten parlar d’estabilització després d’anys d’increments intensos. És un senyal rellevant, però encara insuficient per traslladar una millora clara a l’accés a l’habitatge. La distància entre els 4.457 euros per metre quadrat de les operacions tancades i els 7.178 euros de l’oferta evidencia fins a quin punt les expectatives dels propietaris continuen allunyades de la realitat de moltes economies familiars. Els salaris creixen pràcticament al mateix ritme que la inflació i una quota hipotecària mitjana de 1.394 euros continua representant una barrera considerable. En el lloguer, l’augment de l’oferta és una dada positiva: passar de 165 a 319 habitatges amplia les opcions disponibles, però estabilitzar el mercat no equival encara a fer-lo assequible. El repte és que aquesta moderació acabi traduint-se en preus més ajustats a la capacitat econòmica de la població.