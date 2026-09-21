Més acompanyament, educació i recursos perquè l’avortament no sigui percebut com l’única sortida possible

«Més inversió en acompanyament maternal» és el que demana Leire Navaridas davant la situació que moltes dones embarassades pateixen en el moment d’avortar. En aquest aspecte, ha declarat que les dones que afronten un embaràs inesperat han de disposar de més suport i recursos perquè no es trobin en una situació vulnerable. Durant la roda de premsa prèvia a la conferència organitzada per Stella Mons (amb el nom ‘L’avortament: l’experiència traumàtica defensada com un dret feminista’), la conferenciant ha assenyalat factors com la precarietat econòmica, la manca d’habitatge, la pressió de la parella o la família i la violència masclista.
En aquest sentit, Navaridas ha defensat que la resposta davant d’un embaràs inesperat hauria de passar per reforçar l’educació, l’acompanyament i els recursos destinats a les dones embarassades que es troben en una situació de vulnerabilitat, tot considerant que disposar d’alternatives i suport pot evitar que una dona percebi l’avortament com l’única sortida possible: «A Alemanya inverteixen molt més en maternitat que a Espanya i es donen la meitat de casos d’avortament».
«El 99% dels casos que jo atenc és perquè hi ha una falta de compromís per part de l’home que les ha deixat embarassades» – Leire Navaridas
«El 99% dels casos que jo atenc és perquè hi ha una falta de compromís per part de l’home que les ha deixat embarassades. En situacions més crítiques, hi ha directament una violència per part de qui les ha deixat embarassades. Pot haver-hi molt abandonament o maltractament també a nivell familiar. I el que sí que hi ha en el 100% de totes és una profunda solitud» ha explicat la conferenciant, parlant també de l’experiència per part dels pares: «Els homes han de veure si el seu paper ha estat rellevant en el fet que la dona s’hagi sotmès a un avortament. En ocasions, els homes lluiten per veure néixer els seus fills i la dona no els dona cap altra opció. Han matat els seus fills i han patit violència obstètrica».
A més, Navaridas ha aprofitat per destacar que, tot i haver experimentat un avortament, les dones que han passat per aquesta experiència poden sanar i recuperar-se, de la qual cosa parla al seu llibre ‘Un aborto después’, en què explica la seva experiència personal després de passar per un avortament i un altre d’espontani. Pel que fa al debat sobre la despenalització a Andorra, ha rebutjat que les dones siguin criminalitzades, però ha defensat l’abolició de l’avortament i ha reclamat que qualsevol canvi legal vagi acompanyat de més educació, recursos i acompanyament per a les dones embarassades.