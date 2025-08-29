L’activitat preventiva del Punt Lila i el RollingAND augmenta un 37%, tot i que “els recursos actuals són limitats”

La Creu Roja Andorrana ha fet públic el balanç anual de les activitats preventives realitzades durant el 2025 a través dels serveis del Punt Lila i el RollingAND, recursos dissenyats per promoure la seguretat, prevenir riscos i sensibilitzar la ciutadania en esdeveniments festius. Segons les dades, aquest any s’han realitzat un total de 411 actuacions informatives i educatives, amb la distribució de més de 210 tapa-gots reutilitzables, 57 tests d’alcohol i tres tests de substàncies, així com preservatius i material d’higiene femenina. En comparació amb l’any anterior, aquestes actuacions han augmentat un 37%, passant de les aproximadament 300 del 2024 a les 411 del 2025. Els tapa-gots repartits han duplicat la xifra anterior amb un increment del 110%, mentre que els tests preventius d’alcohol i substàncies han crescut un 33%.
El coordinador de l’àrea de Salut Pública de la Creu Roja Andorrana, Alberto Núñez, ha remarcat a EL PERIÒDIC que “hem estat allà on se’ns ha sol·licitat, i que la nostra presència s’ha fet visible. La gent ens veu, ens saluda, s’apropa, ens demana informació i materials, i valora molt que hi siguem”. Segons Núñez, els serveis s’han desplegat a les parròquies i festes on se’ls ha requerit i hi continuaran sent en aquelles on se’ls demani, tot i que ha reconegut que “els recursos són limitats i que la participació es confirma a mesura que arriben les sol·licituds”.
Mentre que els Punts Lila han estat presents a la festa del poble d’Encamp i les festes majors de Canillo, Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, Encamp i Santa Coloma, el RollingAND ha estat desplegat a la festa del poble d’Encamp i les festes majors de Canillo, Andorra la Vella i Encamp. Núñez ha destacat que, allà on hi ha hagut presència, la ciutadania s’ha acostat principalment per demanar informació sobre què fa la Creu Roja i com pot ajudar, però també hi ha hagut una alta demanda de tapagots, preservatius i material higiènic. “Moltes vegades les persones s’hi acosten simplement per constatar que hi ha un espai segur i proper”, ha afegit.
Sobre el perfil dels usuaris, Núñez ha remarcat que “ens trobem amb menors acompanyats pels pares, adults de totes les edats, homes, dones i persones que no s’identifiquen amb cap gènere, amb l’element comú que tothom sap que pot apropar-s’hi sense por”. Sobre la composició dels equips, el coordinador ha explicat que tots han rebut formació específica a través del Centre Nacional de Formació de la Creu Roja, la qual és permanent i obligatòria. “A cada punt hi ha almenys una persona de perfil sanitari, com una infermera, i una altra de l’àmbit social, com una educadora o psicòloga, la qual cosa ens assegura que podem atendre situacions amb coneixement i responsabilitat”, ha destacat.
Núñez ha detallat que el Punt Lila es dedica a l’atenció, prevenció i acompanyament en casos de violència o malestar a espais d’oci, amb un espai segur, confidencial i d’escolta activa, i amb una presència dissuasiva en esdeveniments. El RollingAND, en canvi, té com a objectiu la reducció de riscos en el consum de substàncies, amb informació, etilometries i sensibilització, especialment dirigida als joves, des d’una perspectiva de salut pública que no moralitza.
De cara als propers anys, la Creu Roja vol consolidar els recursos i continuar essent present en concerts, festivals i espais d’oci amb l’objectiu de donar informació clara sobre els riscos associats al consum de substàncies. Núñez ha remarcat que “no promovem el consum, però tampoc el neguem. Apostem per una visió realista: informem, fem etilometries voluntàries i ens apropem sobretot als col·lectius joves. Parlem tant de substàncies il·lícites com legals com l’alcohol, que també és problemàtic”.
Finalment, Núñez ha recordat que existeixen protocols oficials establerts pel Govern que marquen com actuar en cas que calgui una derivació urgent i que tots els cossos presents, com la policia, els bombers o la seguretat privada, tenen aquests protocols integrats i saben com coordinar-se amb la Creu Roja. “El RollingAND és un recurs preventiu per informar i conscienciar sobre el consum, no per controlar-lo. És una eina educativa molt ben rebuda per part dels joves i que complementa la tasca del Punt Lila”, ha conclòs.