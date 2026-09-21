Concòrdia escull per unanimitat Cerni Escalé com a cap de llista nacional per a les eleccions generals del 2027

Cerni Escalé ja és oficialment el cap de llista nacional de Concòrdia per a les pròximes eleccions generals del 2027. L’assemblea de la formació ha ratificat aquest dilluns al vespre la seva candidatura per unanimitat en una trobada que ha reunit més de setanta participants, entre els quals hi havia tots els càrrecs electes del partit al territori. Durant la sessió, Escalé ha compartit amb l’afiliació les línies de treball de Concòrdia i l’estratègia de país amb què la formació afrontarà els pròxims comicis.
Amb la designació del candidat, Concòrdia inicia la preparació de les eleccions després d’haver completat la primera fase de definició del programa electoral, la qual servirà de base per configurar les diferents candidatures. Entre els àmbits que la formació situa dins del projecte hi ha l’habitatge, la protecció del territori, el benestar, la identitat i la cohesió social. A més, encaren aquesta etapa amb optimisme i assenyalen, en aquest sentit, els resultats de l’última enquesta política, en la qual la formació apareix com a primera força nacional.
L’assemblea també ha servit per retre un homenatge a Cuca Diumenjó, afiliada de Concòrdia des dels inicis i que va morir sobtadament aquest estiu. La membre de l’Executiva Meritxell Queró ha recordat el seu compromís i la seva col·laboració amb el projecte de la formació, unes paraules que han estat acompanyades d’un aplaudiment dels assistents.