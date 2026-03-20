El Periòdic d'Andorra
Meteorologia

Una nova entrada de fred podria deixar temperatures hivernals a les portes de les vacances de Setmana Santa

Les mínimes podrien baixar fins als -6 graus durant diversos dies consecutius, amb una lleu recuperació prevista a partir de diumenge

Una irrupció d’aire fred marcarà els dies previs a la Setmana Santa escolar, amb una clara tornada a condicions pròpies de l’hivern durant diverses jornades consecutives. La previsió apunta que el descens tèrmic s’accentuarà a partir de dijous 26 de març, quan les mínimes podrien enfilar-se fins als -6 graus. Aquest escenari es mantindria també divendres 27 i dissabte 28, consolidant un episodi de fred intens poc habitual per a aquestes dates.

Diumenge es preveu una lleu recuperació dels valors, tot i que el termòmetre continuaria per sota dels zero graus, amb mínimes al voltant dels -3 graus. Caldrà veure si aquesta tendència es confirma en les properes actualitzacions, però tot indica quel’inici del període festiu estarà marcat per un ambient plenament hivernal, malgrat trobar-nos ja en ple calendari primaveral.

Notícies relacionades
El suport al sector primari com a pilar de país
Casal confirma que les ajudes al sector primari “no disminuiran” i les considera clau per mantenir la identitat del país
Una Mostra de Productes Agrícoles i Artesans per demostrar que Andorra és molt més que turisme, comerç i neu

Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Els infants d’Andorra la Vella aposten per un parc interior a l’Espai Capital mentre el comú estudia la integració
  • Parròquies, Societat
Losada destaca “l’evolució de les obres” al passeig del riu, tot i l’execució per fases per evitar afectacions importants
  • Cultura, Societat
El conflicte a l’Orient Mitjà obliga a cancel·lar el vol d’un concursant del Sax Fest i provoca una baixa al certamen
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Els infants d’Andorra la Vella aposten per un parc interior a l’Espai Capital mentre el comú estudia la integració
  • Parròquies, Societat
Losada destaca “l’evolució de les obres” al passeig del riu, tot i l’execució per fases per evitar afectacions importants
  • Parròquies
Andorra la Vella actualitza el reglament del Jovial prioritzant a la gent jove de la parròquia que encara no s’ha emancipat
