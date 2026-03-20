Una nova entrada de fred podria deixar temperatures hivernals a les portes de les vacances de Setmana Santa

Una irrupció d’aire fred marcarà els dies previs a la Setmana Santa escolar, amb una clara tornada a condicions pròpies de l’hivern durant diverses jornades consecutives. La previsió apunta que el descens tèrmic s’accentuarà a partir de dijous 26 de març, quan les mínimes podrien enfilar-se fins als -6 graus. Aquest escenari es mantindria també divendres 27 i dissabte 28, consolidant un episodi de fred intens poc habitual per a aquestes dates.
Diumenge es preveu una lleu recuperació dels valors, tot i que el termòmetre continuaria per sota dels zero graus, amb mínimes al voltant dels -3 graus. Caldrà veure si aquesta tendència es confirma en les properes actualitzacions, però tot indica quel’inici del període festiu estarà marcat per un ambient plenament hivernal, malgrat trobar-nos ja en ple calendari primaveral.