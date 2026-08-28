Una farmàcia detecta a través de ‘Radars’ un cas de vulnerabilitat de gent gran desconegut fins ara per Govern

Els primers mesos de funcionament del projecte ‘Radars’ ja han permès detectar noves situacions de vulnerabilitat i solitud no desitjada entre la gent gran. Així, i segons les dades facilitades per fonts oficials del Ministeri d’Afers Socials a EL PERIÒDIC, el treball de camp desenvolupat mitjançant les enquestes de prospecció d’Andorra Recerca i Innovació ha permès identificar una quinzena de nous casos, pels quals s’ha activat el Servei d’Atenció a Domicili (SAD) per efectuar les corresponents valoracions i posar en marxa els recursos necessaris.
Cal destacar que, a aquesta detecció sobre el terreny, se suma també la tasca dels establiments adherits al projecte, ja que des de la posada en marxa de la iniciativa, els comerços han comunicat diferents possibles casos de solitud no desitjada en situació de vulnerabilitat, tot i que pràcticament totes les persones alertades ja estaven identificades per Afers Socials. L’excepció ha estat un cas notificat directament per una farmàcia que no constava prèviament al ministeri encapçalat per Trini Marín, i l’avís va permetre activar el SAD i dur a terme «una valoració integral de les necessitats de la persona».
Un altre dels pilars del programa és el voluntariat. Actualment, ‘Radars’ compta amb sis voluntaris actius i sis més en procés de formació per incorporar-se a l’equip
Precisament, des de l’ens ministerial destaquen el paper dels comerços de proximitat com un dels elements centrals de ‘Radars’, en què farmàcies, comerços de barri, perruqueries i immobiliàries formen part d’una xarxa que actua com a punt de detecció davant possibles canvis o situacions de vulnerabilitat. «Un avís de proximitat permet activar amb agilitat els recursos públics i oferir un acompanyament personalitzat a qui més ho necessita», assenyalen fonts oficials, tot remarcant també el suport dels col·legis professionals de l’àmbit de la salut.
Per altra banda, un altre dels pilars del programa és el voluntariat. En aquest sentit, des de l’inici del projecte s’han efectuat 117 trucades d’acompanyament, de les quals 11 han requerit una intervenció específica del Ministeri d’Afers Socials. Les actuacions han inclòs visites a domicili per valorar les necessitats de la persona, coordinacions amb professionals sanitaris i del treball social, així com la gestió i el contacte directe amb familiars. Actualment, ‘Radars’ compta amb sis voluntaris actius i sis més en procés de formació per incorporar-se a l’equip.
Desplegament progressiu a les parròquies
Pel que fa a l’expansió territorial, el projecte continua plenament operatiu a Andorra la Vella i es troba en fase d’implementació a Sant Julià de Lòria. Paral·lelament, s’estan desenvolupant enquestes i prospeccions en altres parròquies per conèixer-ne les necessitats abans d’estendre-hi el programa. Ordino és una de les parròquies on ja s’està duent a terme aquest treball previ. A més, el ministeri també ha presentat la iniciativa als diferents col·legis professionals, entre els quals els de farmacèutics i metges, perquè facin arribar la informació als seus membres, així com a tots els centres d’atenció primària.