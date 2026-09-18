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Sergi Gil Bosch
  • Societat
Estadística

El salari medià creix al juny fins als 2.235 euros, un 4,5% més que el 2025, i supera els 2.200 en l’acumulat anual

La construcció registra un increment salarial del 10,9%, mentre el nombre d'assalariats augmenta poc més d'un 3% i arriba als 45.726 treballadors

El salari medià declarat a la CASS s’ha situat en els 2.235,35 euros durant el mes de juny, un 4,5% més que en el mateix període de l’any passat, segons les dades publicades pel Departament d’Estadística. En aquest sentit, els increments més destacats s’han produït en la producció d’energia elèctrica, gas i aigua, amb un 12,9%, i en la construcció, amb un 10,9%. En sentit contrari, l’educació ha registrat una lleugera davallada del 0,2%.

En l’acumulat dels sis primers mesos de l’any, el salari medià s’ha situat en els 2.208,46 euros, un 4,7% per sobre del mateix període del 2025, mentre que la mitjana dels darrers 12 mesos arriba als 2.185,97 euros, amb un increment del 4,6%. Pel que fa al salari mitjà, aquest s’ha enfilat fins als 2.775,65 euros al juny, un 4,8% més en termes interanuals. Les activitats sanitàries, veterinàries i de serveis socials (+8,9%) i la venda i reparació de vehicles de motor (+8,7%) encapçalen els increments en aquest indicador.

El mercat laboral també manté una evolució positiva pel que fa al nombre de treballadors. Així, al juny s’han comptabilitzat 45.726 persones assalariades, un 3,2% més que un any enrere, amb els augments més pronunciats a la construcció (+8,2%) i a l’agricultura, ramaderia, caça i silvicultura (+7,6%). D’altra banda, l’augment de l’ocupació i dels salaris ha situat la massa salarial total en 126,92 milions d’euros, un 8,2% més que el juny de l’any passat. Novament, la construcció destaca amb un increment del 17,3%, seguida de l’agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un 13,3%.

La diferència salarial entre els homes i les dones que treballen a la presó és de fins a 457,24 euros aquest any 2026

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