Andorra suma prop de 500 accions de voluntariat durant aquest 2026 i amplia la borsa d’inscrits fins a les 195 persones

«Andorra és un país molt solidari» i aquesta és una realitat que «molt sovint no es té en compte quan es comparen els països». Així ho ha reivindicat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant la presentació de les darreres dades de voluntariat, les quals situen en 195 les persones inscrites actualment a la borsa, 22 de les quals s’hi han incorporat aquest any. Al llarg del 2026 s’han dut a terme prop de 500 accions voluntàries i encara queden sis esdeveniments programats fins a finals d’any. En paral·lel, l’àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat treballa en una nova aplicació que es troba «molt avançada» i que, segons Bonell, es posarà en funcionament «ben aviat» per concentrar la informació i la gestió.
El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha incidit en la diversitat d’edats de les persones que formen part de la borsa, amb un voluntari de 14 anys com el més jove i un de 87 com el més gran. Durant aquest any, els voluntaris han participat en quinze esdeveniments de país vinculats als àmbits cultural, social i esportiu, amb 123 persones mobilitzades en activitats culturals, especialment amb motiu del Cirque du Soleil; 53 en iniciatives socials, i 211 en esdeveniments esportius. «S’associa molt el voluntariat amb esdeveniments culturals o esportius», ha reconegut Cabanes.
En xifres, hi ha hagut 123 persones mobilitzades en activitats culturals, especialment amb motiu del Cirque du Soleil; 53 en iniciatives socials, i 211 en esdeveniments esportius
Entre aquestes iniciatives hi ha el projecte Radars, el qual compta amb tretze persones inscrites, sis de les quals estan actives, així com el futur projecte vinculat a la Línia Verda, per al qual les persones interessades estan rebent formació per poder oferir suport telefònic en matèria de prevenció del suïcidi. A aquests s’afegeix l’acompanyament als usuaris del servei d’atenció a domicili, amb una vintena de persones inscrites i tres d’actives. Per a Cabanes, es tracta de «projectes que donen molt sentit al concepte de voluntariat», més enllà de la participació en els grans esdeveniments que se celebren al país.
La captació de nous voluntaris passa també per les xerrades que es duen a terme als centres educatius perquè, segons ha assenyalat Cabanes, «s’ha de sembrar», així com per la Fira del Voluntariat, la qual aquest dissabte celebrarà la quarta edició. La trobada canvia enguany d’ubicació i es farà a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, entre les 11.00 i les 18.00 hores, en lloc del Centre de Congressos. Hi participaran 23 entitats, les quals donaran a conèixer les diferents opcions de voluntariat existents al país, alhora que la jornada servirà per posar en contacte les associacions i les persones interessades a incorporar-se als seus projectes.
Un altre dels canvis en aquest àmbit arribarà amb la nova llei del voluntariat, actualment a tràmit parlamentari i que substituirà el text vigent des del 2010, el qual havia quedat «obsolet»
Un altre dels canvis en aquest àmbit arribarà amb la nova llei del voluntariat, actualment a tràmit parlamentari i que substituirà el text vigent des del 2010, el qual Bonell considera que havia quedat «obsolet». La regulació incorpora noves garanties en matèria d’igualtat de tracte, protecció de dades, seguretat i suport emocional, alhora que estableix deures per a les entitats, regula específicament el voluntariat digital i preveu la participació dels menors d’edat i de les persones amb diversitat funcional. També crea la Comissió Nacional del Voluntariat, la qual incorporarà la participació de les entitats en les tasques d’assessorament.
«Aquesta llei dota el país d’un marc més modern, més inclusiu i més adaptat a les necessitats actuals, mantenint intactes els valors de solidaritat, llibertat i altruisme que defineixen l’acció voluntària», ha defensat Bonell. La ministra ha afegit que la voluntat és «facilitar que més persones puguin participar en activitats de voluntariat amb plena seguretat i amb les màximes garanties». En aquest mateix procés s’emmarca la futura aplicació, la qual centralitzarà el registre de les entitats de voluntariat i inclourà informació sobre les organitzacions del país i un calendari dels esdeveniments previstos.