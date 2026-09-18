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Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Estadística

L’economia andorrana creix fins a un 2,6% durant el segon trimestre impulsada pels serveis i la construcció

El PIB modera l'avenç fins al 0,1% respecte al primer trimestre, mentre el creixement interanual se situa per sobre del de França i la UE

L’economia andorrana ha crescut un 2,6% en termes reals durant el segon trimestre del 2026 respecte al mateix període de l’any anterior, segons les dades publicades aquest divendres pel Departament d’Estadística. En comparació amb el primer trimestre, l’increment ha estat més moderat, d’un 0,1%, mentre que el PIB nominal ha augmentat un 5,5% interanual. El creixement s’ha estès a tots els sectors d’activitat, amb la construcció i els serveis al capdavant.

Precisament, la construcció ha registrat l’increment més elevat, d’un 6,1% interanual, mentre que els serveis, responsables de més del 80% del PIB del país durant els darrers anys, han avançat un 3%. La indústria també ha evolucionat positivament, amb un creixement del 2,7%, igual que l’agricultura, que ho ha fet un 2,2%.

Dins dels serveis, l’evolució més destacada correspon a les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, les quals han crescut un 4,3%

Dins dels serveis, l’evolució més destacada correspon a les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, les quals han crescut un 4,3% i representen el 45% del valor afegit brut del sector. Per la seva banda, les administracions públiques, l’educació, la sanitat, els serveis socials i personals han avançat un 2,9%. Més contingut ha estat el creixement del comerç, l’hostaleria, el transport, la informació i la comunicació, el qual s’ha situat en l’1,2%.

El ritme de creixement interanual d’Andorra durant el segon trimestre també s’ha situat per sobre del registrat per la Unió Europea, de l’1,4%, i de França, del 0,5%. En canvi, el Principat ha quedat una dècima per sota d’Espanya, que durant el mateix període ha registrat un increment del 2,7%.

L’anàlisi de Moody’s del 2025 situa un PIB andorrà amb un creixement del 4% i amb una previsió favorable

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