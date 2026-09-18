[Galeria]: Una forta explosió durant el buidatge d’una cuba de gas fa saltar una dotzena de tapes al centre de Sant Julià

Una explosió de gas ha ‘sacsejat’ aquest divendres al migdia el centre de Sant Julià de Lòria després que el combustible s’acumulés a l’interior de la xarxa d’aigües pluvials i provoqués que prop d’una dotzena de tapes sortissin disparades a l’avinguda Verge de Canòlich. L’incident, el qual s’ha produït cap a les 13.00 hores entre la plaça de la Germandat i Francesc Cairat, no ha causat ferits, tot i que sí que ha provocat danys materials en dos vehicles i en alguns baixants d’edificis. «Algunes tapes no s’han desplaçat i prou, sinó que han sortit disparades», ha explicat el sotsoficial cap de guàrdia dels Bombers, Lluís Soldevila, incidint que, malgrat la força de l’explosió, no s’han hagut de lamentar danys personals.
L’origen de l’incident es trobaria en una actuació efectuada per una empresa subministradora de gas en una finca de la zona, segons ha explicat el cònsol major, Cerni Cairat. El dia anterior, els Bombers i els agents de circulació ja s’havien desplaçat fins a aquest mateix edifici després de rebre un avís per una forta olor de gas, moment en què es va detectar una fuita que posteriorment va ser reparada pels administradors de la finca. Aquest divendres, una empresa s’hi ha desplaçat per restablir el subministrament i, segons Cairat, «aparentment, en el moment de fer un buidatge de la cuba per posteriorment carregar-la», el gas ha acabat arribant fins als embornals del carrer.
«El que ens diuen els Bombers en primera instància és que aquest gas que han buidat al mig del carrer s’ha anat colant a la xarxa d’aigua pluvial, s’ha anat acumulant i, en algun moment, hi ha hagut una espurna», ha detallat Cairat, tot i remarcar que encara es desconeix l’origen d’aquesta. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat inicialment efectius dels Bombers, la Policia i els agents de circulació, els quals han acordonat la zona i han dut a terme les primeres comprovacions per descartar riscos: «Ara s’estan fent les darreres comprovacions perquè no s’hagi acumulat gas en un soterrani», ha assenyalat Soldevila, precisant que l’afectació s’ha produït «íntegrament en la xarxa d’aigua pluvial» i que es concentra majoritàriament als carrers.
Pel que fa a possibles danys, dos vehicles que es trobaven a la zona han resultat afectats, així com baixants de canals d’aigua pluvial d’edificis propers. L’explosió també ha aixecat al voltant d’una dotzena de tapes de la xarxa, algunes de les quals han sortit projectades sobre la calçada. «Tot i aquest accident fortuït, hem de celebrar que no hi hagi hagut danys personals», ha remarcat Soldevila. A més, les tapes s’han pogut tornar a col·locar sense problemes, mentre que els desperfectes materials hauran de ser avaluats una vegada finalitzades les comprovacions. En aquest sentit, el comú lauredià ja ha començat a revisar l’estat de la xarxa d’aigües pluvials per determinar si l’explosió ha provocat desperfectes a l’interior de les conduccions.
«Passarem càmeres per les nostres instal·lacions de xarxa d’aigua pluvial per comprovar si hi ha hagut algun dany o no», ha asserit Cairat, qui ha avançat que les revisions es faran durant el cap de setmana i continuaran la setmana vinent. En cas que es detectin afectacions, la corporació procedirà a reparar-les i farà «les reclamacions pertinents» a qui correspongui. Tanmateix, aquestes comprovacions no requereixen, a priori, una actuació immediata sobre tota la xarxa, ja que no hi ha previsió de pluges fortes durant el cap de setmana. «No ha de ser una acció urgent», ha afegit el mandatari comunal, qui ha volgut deixar clar que «la gent tampoc ha de patir per casa seva», doncs es tracta d’una qüestió relacionada amb la infraestructura de la xarxa d’aigües pluvials. Ara, doncs, Indústria obrirà una investigació per determinar les circumstàncies, en la qual col·laborarà el TEDAX-NRBQ.