Intervenen prop de 1.500 purs valorats en més de 25.000 euros a un passatger d’un autobús procedent d’Andorra

L’Agència Tributària espanyola i la Guàrdia Civil han intervingut 1.494 purs de diferents marques, valorats en més de 25.000 euros, durant un control efectuat a la duana de la Farga de Moles a un autobús de línia regular procedent d’Andorra. Els fets van tenir lloc el passat 13 de setembre, quan els agents van localitzar la mercaderia a l’equipatge d’un dels passatgers, que pretenia introduir-la en territori espanyol sense haver-la declarat.
La intervenció es va produir durant la inspecció de l’autobús, després que els agents preguntessin als passatgers si transportaven mercaderies subjectes a declaració. En el transcurs del control van trobar els purs entre l’equipatge d’un home de 37 anys, qui va manifestar que eren de la seva propietat i que els havia adquirit a Andorra.
Posteriorment, la mercaderia va ser traslladada a les dependències de l’Agència Tributària per comprovar-ne les característiques i el valor. Una vegada feta la verificació, els agents van instruir diligències per un presumpte delicte de contraban, mentre que els 1.494 purs intervinguts van quedar a disposició de l’autoritat judicial.