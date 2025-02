Una enquesta sobre els drets laborals dels joves, projecte clau del Fòrum de la Joventut

Elaborar un sondeig nacional que abasti i reculli el màxim nombre d’impressions dels joves sobre com es gestionen els seus drets laborals a través de diferents processos participatius és el projecte cimera “i més ambiciós” que presentarà enguany l’associació nacional del Fòrum de la Joventut.

“Avui a l’assemblea no ens ha donat prou temps per tocar aquest assumpte, però serà una enquesta que mitjançant la gestió de processos participatius ens hauria de brindar una realitat molt més acurada de com viuen els nostres joves amb les seves respectives feines perquè és cert que a vegades ens queixem sense sentit; no obstant això, d’altres ho fem amb tota la raó perquè ens vulneren clara i flagrantment els mateixos”, ha asseverat el director del Fòrum de la Joventut, Anthony Francome, als micròfons de EL PERIÒDIC durant la celebració avui de la 19a Assemblea Jove.

El director del Fòrum de la Joventut, Anthony Francome, i la presidenta de l’entitat, Lisa Cruz, amb els conductors del pòdcast andorrà ‘Fuck i lloc’. El Periòdic / P.M.

A més d’aquesta intenció, l’entitat contempla altres dues grans fites per aquest 2025 com són “motivar l’activisme a través de la conscienciació i reconeixent, al mateix temps, tot el que el jovent ha dut a terme fins ara”, com també intentar obtenir un posicionament (“a ser possible”) o un criteri de valoració sobre com afectarà la població jove l’annex amb Europa a través de l’Acord d’associació. Val a dir que aquest últim serà una col·laboració amb Andorra Recerca i Innovació (AR+I), qui seran els encarregats de confeccionar el citat estudi.

Deixant de banda els projectes venidors, Francome també ha esclarit com es va dur a terme i idear la que han titllat com la seva campanya “més exitosa i difosa fins al moment”, que ha estat ‘La meva menstruació, les meves regles’, recordem, una acció impulsada pel ministeri de Medi Ambient i de Salut amb la col·laboració, per tant, del Govern on es van repartir a través dels diferents Punts Joves copes i calces menstruals de forma totalment gratuïta.

“Va començar amb una primera reunió amb el ministeri de Joventut, els quals van treure la idea i nosaltres els vam dir: esteu segurs? De forma que les noies de Medi Ambient van acceptar la proposta i van assegurar que ens ajudarien a fer-la ‘en pro’ del jovent i no només exclusiu per a ells“. En aquest sentit, la iniciativa buscava apropar i fer entendre a la població “que aquests productes existeixen i es poden posar a l’abast de la gent (tot i el seu elevat preu a les botigues) i les crítiques que vam rebre ens van sorprendre”, afirma la presidenta del fòrum, Lisa Cruz, ja que alguns usuaris al·legaven que fer la campanya dirigida per a persones fins als 35 anys “deixava fora a un altre sector demogràfic que també es volien beneficiar”.

Altrament, l’administrador i portaveu de l’associació ha subratllat que “és molt important que l’espai adopti una visió real i absoluta sobre el feminisme i els drets de la comunitat LGTBI“, sense dir què ha d’opinar cadascú, però demostrant que hi ha drets que “ja estan adquirits i fonamentats i que no es poden posar en dubte i s’han de respectar”, ha refermat Francome.

El cartell dibuixat a l’entrada de l’Espai Jovent del Comú d’Escaldes-Engordany. El Periòdic / P.M.

La qualitat i millora del fòrum ha estat un altre dels temes abocats en aquesta dinovena assemblea jove, la qual ha estat conduïda pels presentadors del pòdcast andorrà ‘Fuck i lloc’ i amb un to humorístic i distès que ha amenitzat la xerrada. “Volem aplicar una comunicació a través del storytelling i amb un major protagonisme de les veus juvenils. Apostem ara clarament pel format audiovisual i l’streaming perquè és la manera més eficient de com arribar al nostre públic objectiu. Sabíem que hem fallat en la feina anterior del rendiment dels nostres comptes, i per això hem aplicat a l’entitat un sistema de qualitat“, ha deslligat el director.

Per acabar, també s’ha mencionat quin ha estat el pressupost de l’any anterior i aquest va ser de 98 mil euros; així com que la major part de la despesa va enfocada al manteniment del cos tècnic (65,3%) i un altre part rellevant a la mateixa estructura (23%), com a la millora de la pàgina web. A més, per a la campanya de l’Acord que s’ha encomanat a l’AR+I s’ha destinat un 20% d’aquest, i la mateixa proporció per al canvi d’equipaments i roba que han efectuat. La sorpresa ha vingut al final quan la junta ha introduït a les dues noves incorporacions que ingressen enguany al Fòrum de la Joventut; que són Èrika Da Costa i Ezoe Alberola!