Una discussió amb forcejament entre una viatgera i un conductor mobilitza la Policia a l’Estació Nacional d’Autobusos

Una discussió entre una usuària i el conductor d’un autobús amb destinació a Barcelona ha requerit aquest divendres a la matinada la intervenció de la Policia a l’estació d’autobusos. L’incident s’ha produït poc abans de la sortida del vehicle i ha generat moments de tensió fins que una patrulla s’ha desplaçat al lloc per separar les parts i reconduir la situació.
Segons ha informat el cos policial, es tracta d’una discussió entre una usuària i un xofer que va derivar en una confrontació verbal amb un forcejament, sense cap signe d’agressió física en cap de les dues parts. Els agents van actuar com a mediadors i la intervenció va permetre donar el conflicte per resolt al mateix indret. El conductor implicat no ha presentat denúncia i, una vegada completada l’actuació policial, ha reprès el trajecte previst cap a Barcelona.