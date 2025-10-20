Una de cada vuit dones al Principat pot desenvolupar càncer de mama al llarg de la seva vida, segons els especialistes

En el marc del mes dedicat a la sensibilització sobre el càncer de mama, professionals de la salut i representants institucionals s’han reunit aquesta tarda a La Llacuna per compartir els darrers avenços en la prevenció, diagnòstic i tractament d’aquesta malaltia. La taula rodona, titulada ‘Avenços en el càncer de mama: una visió multidisciplinària’, ha estat organitzada pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), amb l’objectiu de posar en relleu la importància del treball conjunt entre especialitats mèdiques.
L’acte ha estat inaugurat per la ministra de Salut, Helena Mas, qui ha subratllat que “el càncer és la malaltia més prevalent al país, amb 61 casos diagnosticats fins al setembre d’enguany”. Mas ha destacat la rellevància de la detecció precoç i ha recordat que “el càncer no és només físic, sinó també psicològic i emocional, i afecta tot l’entorn del pacient”.
Segons el doctor Martí Espinosa, metge ginecòleg del SAAS, “una de cada vuit dones pot desenvolupar un càncer de mama al llarg de la seva vida, tot i que a Andorra més del 85% el superen”. El facultatiu ha assenyalat que els principals factors de risc són “l’envelliment, l’estrès i el sedentarisme”, i ha remarcat que “el gran avenç és que les noves tipologies de tractament arriben directament al país”. Espinosa també ha explicat l’evolució de les tècniques quirúrgiques, com el gangli sentinella o la reducció del linfedema axil·lar, i ha valorat el paper de la unitat de patologia mamària i de la infermera gestora de casos per garantir una atenció continuada.
D’altra banda, el doctor Josep Sabaté, oncòleg mèdic del SAAS, ha destacat que “el càncer de mama no és una única malaltia, sinó que s’engloba en diferents subtipus que requereixen tractaments específics com la hormonoteràpia, la quimioteràpia, la immunoteràpia i les teràpies dirigides”. Segons ha explicat, “algunes immunoteràpies han aconseguit neutralitzar tumors her2 positius, un dels més agressius”.
Sabaté ha remarcat que “el projecte de treball multidisciplinari, que fa un any que funciona al país, és un model de qualitat que integra radioterapeutes, ginecòlegs i oncòlegs per oferir una atenció coordinada”. També ha assenyalat que els nous tractaments “permeten reduir la quimioteràpia i millorar la qualitat de vida, amb menys efectes adversos com la caiguda del cabell”. Així i tot, ha incidit en què és una “tasca pendent” en la qual s’ha de continuar treballant, fent referència a la caiguda del cabell.
“La radioteràpia és un tractament local que busca atacar la malaltia preservant els òrgans sans”, ha incidit el doctor Ignacio Toscas, oncòleg radioteràpic del SAAS. En la seva intervenció ha detallat alguns exemples internacionals que han permès reduir el temps de les diferents teràpies contra el càncer. A més, Toscas ha apuntalat en l’aplicació de la intel·ligència artificial en diferents tractaments, un punt evolutiu davant la lluita contra la malaltia.
La psicooncòloga Laura Medina ha remarcat que des del 2018 el servei psicològic del SAAS ofereix “acompanyament des del diagnòstic fins a la superació, tant per a les pacients com per a les seves famílies”. Ha indicat que l’objectiu és “reduir el malestar inicial i afavorir la comunicació interna perquè la pacient tingui un espai per pensar-se”. Medina ha destacat que “el tractament s’ha de centrar en la persona i permetre-li reconstruir les experiències viscudes”, i ha alertat de la “tirania del positivisme que censura la por de les pacients”.
La infermera gestora de casos, Marta Riu, ha remarcat la importància d’una “atenció integral i personalitzada” per a cada pacient, mentre que la nutricionista clínica Noemí Ruiz, del Centre Mèdic AMB i Assandca, ha subratllat que “l’alimentació és un element clau en el tractament i la primera línia de prevenció”. Ruiz ha desmentit “mites alimentaris” i ha posat èmfasi en la importància d’una dieta equilibrada durant i després del procés oncològic.