  • Durant la novena ronda del programa (2024-2025), s’han realitzat 2.566 mamografies. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
19 d'octubre, Dia mundial contra el càncer

Andorra registra 61 casos nous de càncer de mama durant 2025, nou dels quals detectats a través del cribratge

Des d'Assandca valoren positivament els resultats, però demanen més recerca, millor seguiment estadístic i tractament íntegre al país

Andorra ha registrat 61 nous casos de càncer de mama entre l’1 de gener i el 30 de setembre del 2025, segons les dades facilitades pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Coincidint amb el Dia mundial contra el càncer de mama, que se celebra aquest 19 d’octubre, el Govern ha remarcat la importància de la detecció primerenca i dels programes de prevenció que impulsa el Ministeri de Salut.

Dels 61 diagnòstics, nou (un 14,7%) s’han identificat gràcies al Programa de detecció precoç del càncer de mama, una iniciativa en marxa des del 2008 que ofereix mamografies periòdiques a les dones d’entre 50 i 74 anys. Durant la novena ronda del programa (2024-2025), s’han realitzat 2.566 mamografies, i des de l’inici del cribratge s’han pogut detectar 191 casos.

Aquestes proves continuen fins al desembre, per la qual cosa el nombre de casos detectats pel programa podria augmentar abans de tancar l’any. L’any passat, el SAAS va registrar 78 diagnòstics totals, dels quals 10 també van provenir del cribratge preventiu, un 12,8% del total.

El president de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, ha valorat positivament la continuïtat d’aquestes accions i l’eficàcia del programa de detecció precoç. “Ens congratulem que es continuïn fent els cribratges, ja que permeten detectar de manera eficaç i prematura. Només podem estar contents amb la situació”, ha afirmat en declaracions a EL PERIÒDIC.

MoraBanc i Assandca, de nou en una jornada solidària per recaptar fons i donar visibilitat al càncer de mama

Així tot, Saravia ha remarcat que encara hi ha aspectes que cal millorar. “Falten coses per millorar i continuarem promovent-les en allò que puguem influir. Principalment, caldria intentar oferir tot el tractament a Andorra i invertir en recerca dins del país”, ha destacat.

Segons el president d’Assandca, l’increment del nombre de diagnòstics és un reflex directe de l’evolució demogràfica. “Amb més població, tindrem més casos; és una realitat estadística que cal tenir present”, ha assenyalat, insistint també en la importància de disposar de dades poblacionals actualitzades sobre el càncer al Principat per poder entendre millor la seva incidència.

El president d’Assandca, Josep Saravia en una imatge d’arxiu. | Marvin Arquíñigo

Pel que fa a la prevenció, el Ministeri de Salut recorda que la detecció precoç és una de les eines més eficaces per reduir la mortalitat associada al càncer de mama. A més, destaca la importància d’adoptar hàbits de vida saludables, com mantenir una alimentació equilibrada, fer activitat física de manera regular i evitar el consum de tòxics. També subratlla el paper de les autoexploracions mamàries, els controls periòdics i la necessitat de consultar amb el metge davant qualsevol anomalia.

Per fomentar aquesta consciència, el ministeri ha preparat una sèrie de càpsules audiovisuals que es difonen coincidint amb el Dia mundial contra el càncer de mama, amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar la població sobre la importància de la prevenció i de la detecció a temps.

