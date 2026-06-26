Una canaleta protectora dels cables hauria desencadenat la caiguda que va acabar amb el jove fracturat a Encamp

Noves informacions conegudes aquest divendres apunten a una versió diferent dels fets que van acabar amb un jove intervingut quirúrgicament per una fractura de mandíbula durant la Festa del Poble d’Encamp. Si les primeres informacions apuntaven que la lesió hauria estat provocada per un cop de puny d’un vigilant de seguretat, fonts relacionades amb el cas (i tal com ja va confirmar la Policia) asseguren ara que les imatges revisades pels cossos encarregats d’esclarir els fets no mostrarien cap agressió i que la fractura s’hauria produït arran d’una caiguda accidental.
Segons aquestes mateixes fonts, el jove hauria iniciat una baralla dins del recinte i la intervenció del vigilant es va limitar a separar-lo i treure’l de la zona. «Simplement el va agafar perquè s’estava barallant», explica el testimoni vinculat al sector de la seguretat. En aquell moment, tant el jove com el vigilant haurien ensopegat amb una canaleta protectora dels cables de les instal·lacions i haurien caigut tots dos a terra.
Immediatament després de l’accident, el personal de seguretat va activar els serveis d’emergència i va romandre al costat del ferit fins a l’arribada de l’ambulància
Així, el relat sosté que el vigilant mantenia reduït el jove per conduir-lo fora del recinte i que, en caure, aquest no va poder protegir-se amb les mans, fet que hauria provocat l’impacte directe de la cara contra el terra i, conseqüentment, la fractura de mandíbula. El mateix testimoni assegura que el vigilant també va resultar lesionat amb rascades al braç després de la caiguda.
Les fonts consultades expliquen que, immediatament després de l’accident, el personal de seguretat va activar els serveis d’emergència i va romandre al costat del ferit fins a l’arribada de l’ambulància. Amb tot, asseguren que, mentre s’esperava l’assistència sanitària, es va anar formant un grup de persones que va començar a increpar els vigilants, acusant-los d’haver agredit el jove i qualificant-los de «matones» i «gorilas». «Gent que no sabia què havia passat ja començava a dir que li havien pegat», afirma el testimoni, que desmenteix aquesta versió.
Abans dels incidents, dos agents de Policia haurien advertit els vigilants que el jove era una persona amb qui, segons ells, «cada cap de setmana» tenien incidències
El mateix relat també rebutja una altra de les versions que havien transcendit inicialment: que la Policia hagués trigat prop de 45 minuts a arribar. Segons aquesta font, hi havia agents presents al recinte des del primer moment. «La Policia estava en tot moment allà. Això que va trigar és totalment mentida», assegura, tot indicant que una patrulla del Grup de Manteniment de l’Ordre ja era al lloc dels fets quan es va produir la intervenció.
Abans dels incidents, continua explicant el testimoni, dos agents de Policia haurien advertit els vigilants que el jove era una persona amb qui, segons ells, «cada cap de setmana» tenien incidències. Tot i això, assegura que els responsables de seguretat van restar importància a aquesta circumstància i van respondre que, si alterava l’ordre, simplement seria expulsat del recinte. Les fonts també remarquen que el vigilant implicat no té antecedents de conflictes laborals i forma part d’una empresa que habitualment presta servei en esdeveniments multitudinaris, concerts i festes majors del país, entre elles les d’Encamp i Sant Julià de Lòria.
Pel que fa als protocols d’actuació, el testimoni defensa que les intervencions dels vigilants segueixen unes pautes molt definides. «El primer que fem és prevenir. Si hi ha un conflicte intervenim per mediar», explica. Només quan es produeix una baralla, afegeix, s’actua per separar les persones implicades. «No entrem a fer mal. Simplement entrem a separar», insisteix.
Segons aquesta mateixa explicació, quan una persona presenta un elevat nivell d’alteració és habitual que la reducció es faci entre dos agents per controlar millor els moviments i evitar lesions. «Si podem entrar dos a controlar una persona és més possible que l’actuació sigui neta i que ningú prengui mal», conclou el testimoni.