Les imatges exculpen el vigilant denunciat per l’agressió a un jove de 21 anys durant la Festa del Poble d’Encamp

Gir en la investigació oberta arran de l’agressió denunciada per un jove de 21 anys durant la Festa del Poble d’Encamp aquest darrer cap de setmana. Segons ha informat aquest dimecres la Policia, les imatges analitzades permeten concloure que el vigilant de seguretat assenyalat inicialment en la denúncia no hauria agredit directament el noi, ja que les lesions a la mandíbula que presentava serien conseqüència d’una caiguda accidental produïda mentre el treballador l’expulsava del recinte per haver causat aldarulls. Una conclusió que s’ha pogut establir gràcies a les imatges recopilades en el marc de la investigació, tot afegint que el vigilant ja ha prestat declaració davant la Policia i l’expedient serà tramès ara a l’autoritat judicial perquè continuï el seu curs.