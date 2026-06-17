Una avaria elèctrica deixa sense subministrament més de 1.200 clients a Riberaygua durant prop de mitja hora

Una incidència a la xarxa elèctrica ha deixat sense subministrament un total de 1.236 clients aquest dimecres a la tarda a la zona de l’avinguda Riberaygua i diverses travesseres d’Andorra la Vella. L’avaria s’ha produït poc després de les 15.00 hores i ha obligat FEDA a mobilitzar els seus equips tècnics per restablir el servei.
La companyia ha informat, inicialment, que els seus operaris estaven treballant per resoldre una incidència detectada a la zona afectada. L’afectació s’ha concentrat principalment a l’entorn de l’avinguda Riberaygua i alguns carrers adjacents de la capital. Menys d’una hora després, FEDA ha comunicat que l’avaria havia quedat resolta i que el subministrament elèctric s’havia restablert amb normalitat als sectors afectats.
Posteriorment, la parapública ha detallat que la incidència ha tingut una durada aproximada de 25 minuts. A més, i segons les dades facilitades per l’empresa, el tall ha afectat un total de 1.236 clients. FEDA no ha precisat, de moment, les causes que han provocat l’avaria.