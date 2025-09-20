Una avaria deixa sense llum 4.000 abonats a la Comella i la Baixada del Molí durant gairebé tres hores

Una avaria registrada cap a les 02.50 hores de la matinada d’aquest dissabte ha afectat el subministrament elèctric en diverses zones d’Andorra la Vella. Segons han confirmat fonts oficials de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), unes 4.000 persones van resultar afectades a les àrees de la Comella i la Baixada del Molí, especialment establiments d’oci nocturn de la zona.
L’incident, provocat per un trencament en un empalmament, es va resoldre en dues fases. Els operaris de FEDA van treballar intensament durant gairebé tres hores per restablir el servei: una part es va restablir cap a les 04.00 hores, mentre que la resta de la xarxa va recuperar la normalitat a les 05.45 hores.