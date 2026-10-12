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Pol Forcada Quevedo
Actuacions policials

Una ampolla llançada en una baralla a l’exterior d’un local nocturn impacta al rostre d’un jove aliè a la disputa

Els fets tenen lloc la matinada de diumenge, a la capital, i acaben amb un noi de 23 anys detingut i la víctima ferida, qui necessita atenció mèdica

La Policia ha detingut, la matinada de diumenge a Andorra la Vella, un jove de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’arrest es va efectuar després que, en una baralla a l’exterior d’un local d’oci nocturn, llancés una ampolla de vidre contra un grup de persones. Aquesta va impactar contra el rostre d’un altre noi que no tenia res a veure amb la disputa, i li va causar lesions que, inicialment, van necessitar atenció mèdica.

Els darrers dies, el cos d’ordre també ha detingut un home de 37 anys en possessió de 0,89 grams de cocaïna i dos conductors, un de 21 anys i un altre de 38, per circular amb taxes d’alcoholèmia de 2,36 i 0,98 respectivament. Aquest darrer, a més, conduïa amb el permís suspès fora de l’horari autoritzat per la Batllia. Per aquest motiu també se’l va arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia.

La Policia posa en marxa una nova campanya de controls entre el 12 i el 18 d’octubre per prevenir accidents

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