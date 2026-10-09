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Sergi Gil Bosch
  • Societat
Seguretat viària

La Policia posa en marxa una nova campanya de controls entre el 12 i el 18 d’octubre per prevenir accidents

Els agents intensificaran els controls de drogues i alcoholèmia en diferents punts amb sancions que poden arribar als 6.000 euros i penes de presó

La Policia iniciarà dilluns vinent una nova campanya de controls d’alcoholèmia i drogues al volant que s’allargarà fins al 18 d’octubre. Durant aquests set dies, els agents desplegaran controls específics en diferents punts de la xarxa viària amb l’objectiu de prevenir els accidents de trànsit i reduir la sinistralitat. La iniciativa, impulsada pel cos en el marc del pla d’actuació del Ministeri de Justícia i Interior, també busca conscienciar els conductors dels riscos associats al consum d’aquestes substàncies. En aquest sentit, la Policia ha remarcat que anunciar els controls anticipadament respon a una voluntat dissuasiva i preventiva.

Pel que fa als límits establerts, els conductors no professionals poden ser detinguts a partir d’una taxa d’alcoholèmia de 0,87, mentre que per als professionals el llindar se situa en 0,57. D’altra banda, les sancions administratives s’apliquen a partir de 0,57 per als conductors particulars i de 0,02 per als professionals. Així mateix, el cos d’ordre ha precisat que, en determinats casos en què les taxes se situen just per sota dels límits penals, les circumstàncies del control i la simptomatologia del conductor poden determinar si s’imposa una sanció o es trasllada el cas a la Batllia.

Negar-se a fer les proves d’alcoholèmia o drogues comporta la detenció, mentre que els usuaris de bicicletes i patinets també estan subjectes a les sancions

Quant a les conseqüències, les infraccions administratives poden comportar una multa de 400 euros i la suspensió del permís de conduir durant un màxim de dos mesos. En canvi, les infraccions penals poden suposar multes de fins a 3.000 euros i penes de presó o arrest de fins a un any per als conductors no professionals. En el cas dels professionals, les sancions poden arribar als 6.000 euros, amb penes de fins a dos anys de presó, la retirada del carnet durant un màxim de quatre anys i la inhabilitació per exercir la professió. A més, conduir sota els efectes de les drogues també constitueix un delicte menor que comporta la suspensió del permís de conduir.

D’altra banda, el cos ha advertit que negar-se a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia o drogues comporta la detenció, amb possibles multes d’entre 600 i 6.000 euros, segons el tipus de conductor, i penes de presó o arrest de fins a un any. Igualment, ha recordat que els usuaris de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal també estan subjectes al Codi de la circulació i poden afrontar conseqüències administratives i penals si condueixen sota els efectes d’aquestes substàncies.

Finalment, aquesta serà la tercera campanya específica de l’any contra el consum d’alcohol i drogues al volant. La pròxima actuació està prevista per Nadal i tindrà una durada de tres setmanes. Mentrestant, la Policia ha reiterat la seva crida a la responsabilitat ciutadana i ha defensat el consum zero d’alcohol i drogues abans de conduir per evitar accidents amb conseqüències que poden ser irreparables.

Fins a 55 detencions en 1.700 controls durant la campanya d’estiu contra la conducció sota efectes d’alcohol i droga

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