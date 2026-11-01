Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un anterior encontre del CD Tenerife i l'FC Andorra. | LaLiga Hypermotion
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

El Tenerife-FC Andorra es trasllada a dilluns a les 14.00 hores, pendent de l’evolució del temporal a les Canàries

Els dos clubs i LaLiga ja han arribat a un acord per reprogramar l'enfrontament, tot i que la decisió queda condicionada a l'evolució del temporal

El partit entre el CD Tenerife i l’FC Andorra, ajornat aquest diumenge per l’alerta taronja de fortes pluges a les illes Canàries, es podria disputar finalment demà dilluns a les 14.00 hores (13.00 hores a les Canàries), sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Segons han avançat mitjans espanyols, els dos clubs i LaLiga ja han arribat a un acord per reprogramar l’enfrontament a l’estadi Heliodoro Rodríguez López, tot i que la decisió queda condicionada a l’evolució del temporal.

La possibilitat de disputar el duel aquest dilluns respon a les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), les quals apunten a una millora de les condicions meteorològiques durant les pròximes hores. El Cabildo de Tenerife ha traslladat al conjunt local que, si l’alerta passa de taronja a groga, es podrien donar les condicions necessàries per celebrar el partit en el nou horari acordat. Tanmateix, qualsevol decisió definitiva dependrà de les indicacions de les autoritats competents, les quals mantenen la seguretat de les persones com a prioritat.

Cal recordar que l’enfrontament, corresponent a la dotzena jornada de LaLiga Hypermotion, estava previst inicialment per aquest diumenge a les 21.00 hores, però va quedar ajornat després que el Cabildo decretés el tancament de les instal·lacions esportives de titularitat insular davant el risc de precipitacions intenses. L’FC Andorra ja es troba a Tenerife des de divendres, després d’una setmana en què els homes de Carles Manso han disputat dos compromisos, contra el Burgos a la lliga i davant el Varea a la Copa del Rei.

L’alerta taronja per fortes pluges deixa l’FC Andorra sense partit a Tenerife després del tancament de l’estadi

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El mòbil al volant ‘dispara’ les sancions a Andorra la Vella i concentra 96 de les 169 multes imposades aquest any
Virtus reclama protegir el sector primari i facilitar el relleu generacional per evitar l’abandonament de les terres
Detinguts a Canillo dos homes vinculats a set robatoris en domicilis del país amb un botí que superaria els 120.000 euros

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Lliga Endesa
  • 17/10/2026
  • 19:30
  • Pavelló Toni Martí

MoraBanc Andorra

108

Río Breogán

102

  • 10/10/2026
  • 19:30
  • Fora de casa

Unicaja de Màlaga

92

MoraBanc Andorra

84

  • 26/09/2026
  • 19:30
  • Pavelló Toni Martí

MoraBanc Andorra

85

Obradoiro

90

LaLiga Hypermotion
  • 26/10/2026
  • 20:30
  • Nou Estadi de la FAF

FC Andorra

2

Burgos

3

  • 18/10/2026
  • 18:30
  • Fora de casa

Girona

2

FC Andorra

0

  • 11/10/2026
  • 14:00
  • Nou Estadi de la FAF

FC Andorra

1

Castelló

0

Lliga Multisegur
  • 18/10/2026
  • 11:00
  • CE de la FAF

Carroi

0

Sporting d'Escaldes

1

  • 18/10/2026
  • 14:00
  • CE de la FAF

Esperança

1

FC Santa Coloma

2

  • 18/10/2026
  • 17:00
  • CE de la FAF

Casa de Portugal

3

Penya Encarnada

0

  • 18/10/2026
  • 20:00
  • CE de la FAF

Inter d'Escaldes

4

Atlètic d'Escaldes

2

  • 17/10/2026
  • 20:30
  • CE de la FAF

Ranger's

0

FC Ordino

1

Notícies relacionades
  • Esports
La Cursa 3 Ponts guanya adeptes i reuneix 244 participants, un 42% més que el 2025, amb una majoria femenina
  • Esports
L’alerta taronja per fortes pluges deixa l’FC Andorra sense partit a Tenerife després del tancament de l’estadi
  • Esports
El MoraBanc Andorra busca frenar, a casa, el poder físic del València Basket: «Hem d’estar preparats per patir»
Entrevistes esportives
Albert Arenas
Motociclista
Koldo Álvarez de Eulate
Seleccionador nacional de futbol
Berta Miquel
Gimnasta rítmica

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu