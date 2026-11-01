El Tenerife-FC Andorra es trasllada a dilluns a les 14.00 hores, pendent de l’evolució del temporal a les Canàries

El partit entre el CD Tenerife i l’FC Andorra, ajornat aquest diumenge per l’alerta taronja de fortes pluges a les illes Canàries, es podria disputar finalment demà dilluns a les 14.00 hores (13.00 hores a les Canàries), sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Segons han avançat mitjans espanyols, els dos clubs i LaLiga ja han arribat a un acord per reprogramar l’enfrontament a l’estadi Heliodoro Rodríguez López, tot i que la decisió queda condicionada a l’evolució del temporal.
La possibilitat de disputar el duel aquest dilluns respon a les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), les quals apunten a una millora de les condicions meteorològiques durant les pròximes hores. El Cabildo de Tenerife ha traslladat al conjunt local que, si l’alerta passa de taronja a groga, es podrien donar les condicions necessàries per celebrar el partit en el nou horari acordat. Tanmateix, qualsevol decisió definitiva dependrà de les indicacions de les autoritats competents, les quals mantenen la seguretat de les persones com a prioritat.
Cal recordar que l’enfrontament, corresponent a la dotzena jornada de LaLiga Hypermotion, estava previst inicialment per aquest diumenge a les 21.00 hores, però va quedar ajornat després que el Cabildo decretés el tancament de les instal·lacions esportives de titularitat insular davant el risc de precipitacions intenses. L’FC Andorra ja es troba a Tenerife des de divendres, després d’una setmana en què els homes de Carles Manso han disputat dos compromisos, contra el Burgos a la lliga i davant el Varea a la Copa del Rei.