Un total de 18 homes i vuit dones comencen les proves de selecció per ser agents del Cos de Policia

L’Estadi Comunal ha acollit aquest matí l’inici de les proves d’accés al Cos de Policia per cobrir vuit places, cinc de les quals de nova creació. Tot i que la xifra inicial era de 36 persones, 10 d’elles no s’han presentat –quedant així fora del procés–, per la qual cosa finalment han estat 26 les que han dut a terme el test físic: 18 homes i vuit dones. Així ho ha explicat el membre del Grup de Formació, Bruno Modesto, qui ha repassat el circuit d’habilitat, força i resistència que els candidats han hagut de superar.
Aquest ha constat de cinc voltes a la pista d’atletisme amb nou exercicis entremig: saltar una tanca de més de tres metres, sis salts a tanques de 60 centímetres, passar vuit pneumàtics, fer 15 flexions, una prova d’equilibri, passar per sota unes tanques, 10 ‘steps’ amb cada peu, uns zig-zags i pujar unes escales. Una vegada finalitzat, aquells i aquelles que l’han superat tindran dues proves físiques més. Seran el dimecres, al matí amb la prova de muntanya que s’inicia al British College i passa pel recorregut del tallafoc, i a la tarda, novament al Comunal, amb 12 minuts per intentar fer el màxim de voltes a la pista.
Més tard hauran de superar les proves de llengua francesa i castellana, la prova professional escrita i la d’història i geografia d’Andorra. Seguidament el psicotècnic, les proves mèdiques i l’entrevista final.
Una feina vocacional
“Has de tenir servei al ciutadà”, ha assenyalat Modesto, afegint que a aquells que entren a la Policia “per un sou” se’ls acaba enxampant. “Per sort, la majoria encara mantenim la vocació”, ha completat. Precisament vocació és la paraula que dos dels candidats també han fet servir abans d’iniciar les proves. És el cas de l’Alba Canal, qui des de petita havia somiat amb aquest dia: “És el meu somni. Sempre he vist la Policia amb admiració i avui tinc l’oportunitat de ser aquí i complir el meu somni”. Per la seva part, el Jordi Hernàndez també ha volgut des de sempre ser un membre del cos. “Sempre m’ha agradat ajudar la gent. També vaig estudiar la carrera de Criminologia i Seguretat, i m’agradaria entrar en algun grup especial o a la científica”, ha completat.
L’Alba Canal, durant els ‘steps’. | El Periòdic / P.F.Q.
El Jordi Hernàndez superant la tanca de més de tres metres. | El Periòdic / P.F.Q.
La prova dels pneumàtics. | El Periòdic / P.F.Q.
L’exercici d’equilibri. | El Periòdic / P.F.Q.