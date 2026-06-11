Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La façana de la seu de la CASS. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Contingut patrocinat

COMUNICAT DE PREMSA – FE D’ERRATES DE LA CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL

L'organisme lamenta sincerament les molèsties que aquesta incidència pugui haver ocasionat i agraeix la comprensió

La CASS us informa,

S’ha detectat una incidència en les cartes d’elector del col·legi de les persones empresàries i persones que realitzen una activitat per comte propi enviades per correu postal, amb motiu de les eleccions al Consell d’Administració del 17 de juny.

Les cartes d’elector d’aquest mateix col·legi i enviades per correu electrònic no presenten cap incidència. L’error és atribuïble a un problema de la impremta en el procés d’impressió, que ha provocat que aparegui incorrectament el nom i/o els cognoms d’alguns candidats d’aquest col·legi. Concretament, una incidència en la tabulació de les dades ha ocasionat que s’afegeixi parcialment el nom o cognom corresponent a la persona següent de la relació.

FE D’ERRATA

On diu:

ARMENGOL BOSCH, DANIELPALLÀS VILADOMAT, FRANCESC
CARRANZA FERRER, MANUEL LLIGECREMIDIS, OSCAR ENRIQUE BALLESTA
PUIG, ALEJANDROALIAS, ALEXANDRE


Ha de dir:

ARMENGOL BOSCH, DANIELPALLÀS VILADOMAT, FRANCESC
CARRANZA FERRER, MANUELBECERRA CREMIDIS, OSCAR ENRIQUE
LLIGE PUIG, ALEJANDROBALLESTA ALIAS, ALEXANDRE


Per aquest motiu, s’enviaran de nou les cartes d’elector corregides a totes aquelles persones a les que no s’ha enviat per correu electrònic.

La carta d’elector és un document de caràcter informatiu i no constitueix un requisit per a l’exercici del dret de vot. Per tant, la incidència descrita no afecta els drets dels electors, ni la seva participació en les votacions.

Tot i així l’organisme lamenta sincerament les molèsties que aquesta incidència pugui haver ocasionat i agraeix la comprensió de les persones afectades.


Andorra la Vella, 10 de juny del 2026

Comparteix
Notícies relacionades
Pablo Salvador Coderch assumeix la presidència del TAPA després de cinc anys de consolidació de la institució
Canillo tanca sis convenis del telefèric, però l’acord amb els dos propietaris es continua resistint: «No ho veiem fàcil»
Lluís Samper i Rosa Alcobé: «No tenim una seguretat social actualitzada, tenim la del segle XX, però retallada»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Detingut a Escaldes el presumpte ‘cervell’ d’una xarxa lligada al transport de 1.300 quilos de cocaïna a França
  • Societat
La lectura fàcil arribarà a la Constitució i s’estendrà progressivament als principals textos legislatius del país
  • Educació, Societat
França confirma que els estudiants andorrans quedaran exempts de l’augment de les taxes universitàries
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Canillo tanca sis convenis del telefèric, però l’acord amb els dos propietaris es continua resistint: «No ho veiem fàcil»
  • Parròquies
El Palau de Gel retalla pèrdues, però continua en vermell mentre Alcobé defensa un “benefici social i esportiu”
  • Parròquies, Societat
El ‘Viari Show’ recorrerà tres centres educatius de la capital per conscienciar sobre civisme i seguretat viària
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu