COMUNICAT DE PREMSA – FE D’ERRATES DE LA CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL

La CASS us informa,
S’ha detectat una incidència en les cartes d’elector del col·legi de les persones empresàries i persones que realitzen una activitat per comte propi enviades per correu postal, amb motiu de les eleccions al Consell d’Administració del 17 de juny.
Les cartes d’elector d’aquest mateix col·legi i enviades per correu electrònic no presenten cap incidència. L’error és atribuïble a un problema de la impremta en el procés d’impressió, que ha provocat que aparegui incorrectament el nom i/o els cognoms d’alguns candidats d’aquest col·legi. Concretament, una incidència en la tabulació de les dades ha ocasionat que s’afegeixi parcialment el nom o cognom corresponent a la persona següent de la relació.
FE D’ERRATA
On diu:
|ARMENGOL BOSCH, DANIEL
|PALLÀS VILADOMAT, FRANCESC
|CARRANZA FERRER, MANUEL LLIGE
|CREMIDIS, OSCAR ENRIQUE BALLESTA
|PUIG, ALEJANDRO
|ALIAS, ALEXANDRE
Ha de dir:
|ARMENGOL BOSCH, DANIEL
|PALLÀS VILADOMAT, FRANCESC
|CARRANZA FERRER, MANUEL
|BECERRA CREMIDIS, OSCAR ENRIQUE
|LLIGE PUIG, ALEJANDRO
|BALLESTA ALIAS, ALEXANDRE
Per aquest motiu, s’enviaran de nou les cartes d’elector corregides a totes aquelles persones a les que no s’ha enviat per correu electrònic.
La carta d’elector és un document de caràcter informatiu i no constitueix un requisit per a l’exercici del dret de vot. Per tant, la incidència descrita no afecta els drets dels electors, ni la seva participació en les votacions.
Tot i així l’organisme lamenta sincerament les molèsties que aquesta incidència pugui haver ocasionat i agraeix la comprensió de les persones afectades.
Andorra la Vella, 10 de juny del 2026