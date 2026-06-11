Les autoritzacions de treball temporal augmenten un 19% i s’enfilen fins a les 2.924 durant la temporada d’hivern

La contractació temporal ha impulsat l’augment de les autoritzacions inicials de treball i residència acordades durant la temporada d’hivern. Segons les darreres dades fetes públiques pel Departament d’Estadística, entre els mesos de desembre del 2025 i febrer del 2026 es van autoritzar 4.156 nous permisos, una xifra que representa un increment del 9,3% respecte al mateix període de l’any anterior, especialment per l’augment de les autoritzacions de treball temporal, les quals van assolir les 2.924 i van créixer un 19%.
Val a dir que també es van concedir 16 permisos de treballador fronterer temporal i 23 autoritzacions vinculades a estudis, pràctiques formatives, recerca o entrenaments esportius, un 4,5% més que un any abans. En canvi, les autoritzacions prorrogables continuen mostrant una tendència a la baixa, aprovant-se ‘només’ 1.117, un 8,4% menys. Dins d’aquesta categoria, els permisos de residència i treball van caure fins als 642, un 16,9% menys.
Es van concedir 16 permisos de treballador fronterer temporal i 23 vinculats a estudis, pràctiques formatives, recerca o entrenaments esportius
Per contra, les autoritzacions de residència sense activitat laboral van registrar una evolució positiva. Entre desembre i febrer se’n van concedir 398, un 8,4% més que l’any anterior. A més, van augmentar els permisos per a treballadors fronterers, els quals van arribar als 72, fet que representa un increment del 28,6%. Pel que fa al volum total d’autoritzacions vigents, a finals de febrer n’hi havia 60.700, un 2% més. D’aquestes, 55.414 corresponien a autoritzacions prorrogables, amb un creixement anual del 2,7%.
Les autoritzacions de residència i treball en vigor sumaven 43.196, mentre que les de residència arribaven a les 10.165, amb increments respectius del 2,7% i del 3,1%. Els permisos de treballador fronterer també van créixer, fins als 1.952 (71 més). Les autoritzacions de treball temporal se situen en 4.979, un 3,7% menys que un any abans, mentre que les corresponents a empreses estrangeres cauen fins a les 186, un 30,3% menys. D’altra banda, durant el mateix període es van registrar 256 baixes del país, la qual cosa suposa un increment del 3,6%.