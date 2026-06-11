L’ANC-AD adverteix d’un nou risc de seguretat a Android i recomana actualitzar els mòbils immediatament

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) ha emès una alerta adreçada als usuaris de dispositius Android després que Google detectés desenes de vulnerabilitats greus que afecten milions de telèfons mòbils arreu del món. L’organisme recomana actualitzar de manera immediata el sistema operatiu per evitar possibles accessos no autoritzats als dispositius.
Segons ha informat l’agència, l’avís parteix del darrer butlletí de seguretat publicat per Android aquest mes de juny, en el qual s’adverteix de l’existència de múltiples vulnerabilitats que podrien ser aprofitades per ciberdelinqüents per obtenir privilegis elevats dins dels terminals afectats. En alguns casos, els atacs es podrien produir sense que l’usuari realitzi cap acció ni tingui constància de la intrusió.
L’ANC-AD destaca especialment una vulnerabilitat crítica detectada al component central del sistema Android, conegut com a Framework, el qual podria permetre a un atacant remot prendre control parcial del dispositiu. A més, una de les vulnerabilitats identificades, catalogada com a CVE-2025-48595, ja seria explotada de manera limitada en entorns reals, fet que converteix l’amenaça en un risc efectiu i no només teòric.
L’alerta afecta principalment els dispositius que funcionen amb les versions Android 14, 15, 16 i 16-QPR2, és a dir, bona part dels telèfons intel·ligents actualment en circulació. Les vulnerabilitats impacten tant el sistema operatiu com diversos components fabricats per empreses com Qualcomm, MediaTek, Unisoc o Imagination Technologies, presents en centenars de models comercialitzats per diferents marques.
Davant aquesta situació, l’agència recomana instal·lar les darreres actualitzacions de seguretat disponibles i verificar que el pegat de seguretat del dispositiu sigui posterior al juny del 2026. També insta els usuaris a mantenir activat Google Play Protect, el sistema de protecció integrat d’Android que supervisa possibles aplicacions malicioses, i a evitar la instal·lació d’aplicacions procedents de fonts no oficials.
Des de l’ANC-AD recorden que els mòbils s’han convertit en repositoris d’informació especialment sensible, ja que contenen dades bancàries, converses privades, fotografies i credencials d’accés a serveis essencials. A més, insisteixen que tant particulars com empreses i administracions públiques poden veure’s afectats, motiu pel qual defensa la necessitat d’anticipar-se als riscos, reforçar les mesures de protecció i garantir que les infraestructures digitals estiguin preparades per respondre davant possibles incidents de ciberseguretat.