Un simulacre d’allaus posa a prova la coordinació dels serveis d’emergència amb una vuitantena de professionals

Una vuitantena de professionals han participat aquest dijous en un simulacre d’allaus al sector del Cubil de l’estació de Pal, un exercici que ha servit per posar a prova la resposta dels serveis d’emergència davant una allau amb persones afectades dins d’un domini esquiable.
La principal novetat de la jornada ha estat l’activació, per primera vegada, d’un Centre de Comandament Avançat sobre el terreny, des d’on s’ha coordinat l’actuació dels diferents cossos implicats i s’ha centralitzat la informació clau de l’emergència. L’objectiu és millorar la presa de decisions en situacions complexes i guanyar rapidesa i eficàcia en la resposta.
El simulacre ha arrencat amb l’alerta dels pisters per una allau amb víctimes, fet que ha activat de manera progressiva els equips especialitzats de rescat. Bombers han desplegat unitats de rescat caní i de muntanya, els serveis sanitaris han fet el triatge i l’atenció inicial sobre el terreny, i la policia de muntanya ha assumit les tasques d’investigació. Altres cossos han donat suport en les tasques de sondatge i coordinació.
L’exercici ha permès revisar protocols, detectar punts de millora i reforçar la coordinació entre serveis que intervenen habitualment en emergències a la muntanya, especialment en un context d’alta afluència a les estacions d’esquí.