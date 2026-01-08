Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El simulacre ha arrencat amb l’alerta dels pisters per una allau amb víctimes. | Govern
El Periòdic d'Andorra
Exercici per revisar protocols

Un simulacre d’allaus posa a prova la coordinació dels serveis d’emergència amb una vuitantena de professionals

La novetat ha estat l’activació d’un Centre de Comandament Avançat sobre el terreny, des d’on s’ha coordinat l’actuació dels diferents cossos

Una vuitantena de professionals han participat aquest dijous en un simulacre d’allaus al sector del Cubil de l’estació de Pal, un exercici que ha servit per posar a prova la resposta dels serveis d’emergència davant una allau amb persones afectades dins d’un domini esquiable.

La principal novetat de la jornada ha estat l’activació, per primera vegada, d’un Centre de Comandament Avançat sobre el terreny, des d’on s’ha coordinat l’actuació dels diferents cossos implicats i s’ha centralitzat la informació clau de l’emergència. L’objectiu és millorar la presa de decisions en situacions complexes i guanyar rapidesa i eficàcia en la resposta.

El simulacre ha arrencat amb l’alerta dels pisters per una allau amb víctimes, fet que ha activat de manera progressiva els equips especialitzats de rescat

El simulacre ha arrencat amb l’alerta dels pisters per una allau amb víctimes, fet que ha activat de manera progressiva els equips especialitzats de rescat. Bombers han desplegat unitats de rescat caní i de muntanya, els serveis sanitaris han fet el triatge i l’atenció inicial sobre el terreny, i la policia de muntanya ha assumit les tasques d’investigació. Altres cossos han donat suport en les tasques de sondatge i coordinació.

L’exercici ha permès revisar protocols, detectar punts de millora i reforçar la coordinació entre serveis que intervenen habitualment en emergències a la muntanya, especialment en un context d’alta afluència a les estacions d’esquí.

Comparteix
Notícies relacionades
Les glaçades i el límit dels protocols davant riscos previsibles
El Govern trasllada a França el neguit pel possible nou tancament de la frontera a causa de les fortes nevades
Un centenar de persones són ateses a Urgències per caigudes provocades pel gel als carrers de la vall central

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Caigudes i ensurts al centre d’Andorra, sobretot a primera hora: “Estava tot gelat, no hi havien tirat sal ni res”
  • Parròquies, Societat
La capital reforça el dispositiu contra les gelades amb els operaris “fent la ronda des de les quatre del matí“
  • Parròquies, Societat
Les glaçades tenen una incidència desigual a la resta de parròquies, sense episodis destacats fora de la vall central
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Un centenar de persones són ateses a Urgències per caigudes provocades pel gel als carrers de la vall central
  • Parròquies, Societat
La capital reforça el dispositiu contra les gelades amb els operaris “fent la ronda des de les quatre del matí“
  • Parròquies, Societat
Les glaçades tenen una incidència desigual a la resta de parròquies, sense episodis destacats fora de la vall central
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu