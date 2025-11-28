Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
El Periòdic d'Andorra
Nova opció digital turística

Un servei eSIM permet als visitants connectar-se a internet a Andorra sense necessitat de targetes físiques

La proposta inclou activació ràpida, accés a xarxes 4G i 5G i plans dissenyats per a estades breus al país

L’arribada d’una nova solució de connectivitat digital facilita als turistes l’accés a internet durant la seva estada al país. El nou servei eSIM Andorra combina instal·lació remota i cobertura immediata perquè els visitants puguin navegar amb fiabilitat sense utilitzar targetes físiques.

Cada any entren al Principat milions de persones i, segons dades del sector, més del 80% considera indispensable mantenir la connexió mentre viatja. La proposta respon a aquesta demanda amb un sistema d’activació àgil: la descàrrega es fa directament al terminal i la connexió en xarxes 4G i 5G queda operativa a tot el territori quan l’usuari entra a Andorra.

Els usuaris poden instal·lar la eSIM amb un codi QR i triar entre diversos paquets adaptats a dies de visita

Els plans de dades s’han creat tenint en compte la durada mitjana de les visites, situada entre tres i quatre dies. Les opcions inclouen 2 GB per un dia a 4,95 euros; 10 GB per tres dies a 6,95 euros; 25 GB per una setmana a 19,95 euros; i 100 GB per quinze dies a 45,95 euros.

La iniciativa pretén facilitar tasques habituals durant un viatge, com consultar itineraris, reservar activitats o utilitzar aplicacions de comunicació mantenint el mateix número. El procés de contractació es realitza a través del web esimandorra.ad, on es pot verificar la compatibilitat del dispositiu abans d’adquirir el producte. Un cop completada la compra, el visitant rep un codi QR que pot instal·lar tant abans de marxar com en arribar al país.

Per a aquells terminals que no incorporen tecnologia eSIM, es manté disponible l’opció de comprar una SIM física en punts de venda autoritzats arreu del territori. Amb aquest llançament, l’operador reforça l’oferta destinada a millorar l’experiència global dels qui passen uns dies a Andorra.

