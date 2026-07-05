Un nou incendi de vegetació mobilitza el Cos de Bombers fins a la sortida de la Massana, en direcció cap a Arinsal

Els Bombers han sufocat aquest diumenge a la tarda un incendi de vegetació declarat a la sortida de la Massana, direcció Arinsal. L’avís s’ha rebut cap a les 16.00 hores després que es detectessin fum i diverses brases en una zona amb plantes. Una dotació del parc de Bombers de la parròquia s’ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha aconseguit extingir el focus en poca estona, evitant que les flames es propaguessin. Segons les primeres informacions, i tal com ha informat el servei de Bombers, l’incident no ha causat danys personals ni afectacions de rellevància.