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  • Les bosses de mà falsificades comissades a la Seu d'Urgell. | Guàrdia Civil
El Periòdic d'Andorra
Més enllà de les fronteres

La Guàrdia Civil intervé un total de 39 bosses de mà falsificades valorades en poc més d’11.000 euros a la Seu d’Urgell

Clou amb una persona és investigada per un presumpte delicte contra la propietat industrial arran de la inspecció en un establiment de roba

La Guàrdia Civil ha intervingut un total de 39 bosses de mà presumptament falsificades que es trobaven a la venda en un establiment de roba i complements de la Seu d’Urgell. L’actuació va tenir lloc el passat dimarts 11 d’agost i s’ha saldat amb una persona investigada com a presumpta autora d’un delicte contra la propietat industrial.

La intervenció va anar a càrrec d’efectius de la Secció Fiscal i de Fronteres de la localitat, en el marc d’un dispositiu orientat a localitzar productes que poguessin vulnerar els drets de marques registrades. Durant la inspecció de l’establiment, els agents van detectar diverses irregularitats vinculades a la importació i la facturació d’alguns dels articles que s’hi comercialitzaven.

Així, les comprovacions van derivar en la intervenció de diverses bosses de mà d’imitació i presumptament falsificades. Entre el material comissat hi havia models Tote Bag i Crossbody, els originals dels quals tenen un preu de venda al públic de 850 euros. En aquest sentit, i prenent com a referència el valor dels productes originals de la marca, la Guàrdia Civil estima que el conjunt dels articles intervinguts està valorat en 11.500 euros.

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