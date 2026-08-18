La Guàrdia Civil intervé un total de 39 bosses de mà falsificades valorades en poc més d’11.000 euros a la Seu d’Urgell

La Guàrdia Civil ha intervingut un total de 39 bosses de mà presumptament falsificades que es trobaven a la venda en un establiment de roba i complements de la Seu d’Urgell. L’actuació va tenir lloc el passat dimarts 11 d’agost i s’ha saldat amb una persona investigada com a presumpta autora d’un delicte contra la propietat industrial.
La intervenció va anar a càrrec d’efectius de la Secció Fiscal i de Fronteres de la localitat, en el marc d’un dispositiu orientat a localitzar productes que poguessin vulnerar els drets de marques registrades. Durant la inspecció de l’establiment, els agents van detectar diverses irregularitats vinculades a la importació i la facturació d’alguns dels articles que s’hi comercialitzaven.
Així, les comprovacions van derivar en la intervenció de diverses bosses de mà d’imitació i presumptament falsificades. Entre el material comissat hi havia models Tote Bag i Crossbody, els originals dels quals tenen un preu de venda al públic de 850 euros. En aquest sentit, i prenent com a referència el valor dels productes originals de la marca, la Guàrdia Civil estima que el conjunt dels articles intervinguts està valorat en 11.500 euros.