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  • El col·legi Sagrada Família d'Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Investigació epidemiològica tancada

Un norovirus va ser el causant del brot de gastroenteritis ocorregut fa dues setmanes al col·legi Sagrada Família

Mas diu que des del ministeri que encapçala, el de Salut, es descarta la implicació de persones manipuladores d'aliments com a focus o causa

La ministra de Salut, Helena Mas, ha assenyalat que el causant del brot de gastroenteritis ocorregut fa dues setmanes al col·legi Sagrada Família va ser un norovirus. «És un virus que es transmet molt fàcilment entre persones, és molt resistent al medi ambient i, per aquest motiu, es va demanar que l’escola apliqués una sèrie de mesures», ha mencionat la mandatària en roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Fent esment de l’actitud col·laboradora del centre, Mas ha apuntat que aquestes mesures van ser una neteja profunda dels espais i, evidentment, la no presencialitat de persones malaltes. Així mateix, ja a les acaballes de l’enquesta epidemiològica, des de la cartera de Salut descarten la implicació de persones manipuladores d’aliments com a focus o causa del brot.

Cal recordar que el cas va afectar durant la primera setmana un centenar de persones, sense arribar a registrar cap de greu. Per esclarir els fets, els tècnics van recollir mostres analítiques de les persones afectades, mentre que personal del ministeri es va desplaçar a l’escola per dur a terme tasques d’anàlisi i recopilació d’informació.

Casal assegura que Salut encara no ha pogut determinar l’origen del brot de gastroenteritis al Sagrada Família

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