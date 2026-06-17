Casal assegura que Salut encara no ha pogut determinar l’origen del brot de gastroenteritis al Sagrada Família

El Govern continua sense conèixer l’origen del brot de gastroenteritis que ha afectat prop d’un centenar d’alumnes, professors i personal del Col·legi Sagrada Família. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha assegurat aquest dimecres que el Ministeri de Salut manté oberta la investigació epidemiològica per determinar quin ha pogut ser el focus que ha provocat les afectacions.
Segons ha explicat Casal, les autoritats sanitàries encara no han pogut identificar «al 100%» l’origen del brot, motiu pel qual continuen les tasques d’anàlisi i recopilació d’informació per esclarir-ne les causes. El brot es va donar a conèixer el cap de setmana passat després que diverses persones vinculades al centre educatiu acudissin als serveis sanitaris amb símptomes compatibles amb una gastroenteritis, com ara mal de panxa, vòmits i malestar general.
Salut continua analitzant mostres de les persones afectades per determinar l’origen de l’episodi que ha impactat la comunitat educativa
Des del Ministeri de Salut han recordat a inicis d’aquesta setmana que la notificació del brot es va rebre dissabte i que, a partir d’aquell moment, es va activar la investigació epidemiològica corresponent. Tot i els treballs efectuats fins ara, el ministeri encara no ha pogut concretar ni l’origen ni els factors que haurien provocat l’afectació.
Per avançar en la investigació, els tècnics continuen recollint mostres analítiques de les persones afectades. Paral·lelament, personal del ministeri es va desplaçar dilluns al Col·legi Sagrada Família per continuar les tasques d’anàlisi sobre el terreny i recopilar informació que permeti aclarir què ha originat el brot.