Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre portaveu, Guillem Casal, aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. | SFGA / CEsteve
Laura Gómez Rodríguez
  • Societat
Investigació en curs

Casal assegura que Salut encara no ha pogut determinar l’origen del brot de gastroenteritis al Sagrada Família

El brot detectat el cap de setmana passat ha provocat vòmits, mal de panxa i malestar general a prop d'un centenar d'estudiants i docents

El Govern continua sense conèixer l’origen del brot de gastroenteritis que ha afectat prop d’un centenar d’alumnes, professors i personal del Col·legi Sagrada Família. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha assegurat aquest dimecres que el Ministeri de Salut manté oberta la investigació epidemiològica per determinar quin ha pogut ser el focus que ha provocat les afectacions.

Segons ha explicat Casal, les autoritats sanitàries encara no han pogut identificar «al 100%» l’origen del brot, motiu pel qual continuen les tasques d’anàlisi i recopilació d’informació per esclarir-ne les causes. El brot es va donar a conèixer el cap de setmana passat després que diverses persones vinculades al centre educatiu acudissin als serveis sanitaris amb símptomes compatibles amb una gastroenteritis, com ara mal de panxa, vòmits i malestar general.

Salut continua analitzant mostres de les persones afectades per determinar l’origen de l’episodi que ha impactat la comunitat educativa

Des del Ministeri de Salut han recordat a inicis d’aquesta setmana que la notificació del brot es va rebre dissabte i que, a partir d’aquell moment, es va activar la investigació epidemiològica corresponent. Tot i els treballs efectuats fins ara, el ministeri encara no ha pogut concretar ni l’origen ni els factors que haurien provocat l’afectació.

Per avançar en la investigació, els tècnics continuen recollint mostres analítiques de les persones afectades. Paral·lelament, personal del ministeri es va desplaçar dilluns al Col·legi Sagrada Família per continuar les tasques d’anàlisi sobre el terreny i recopilar informació que permeti aclarir què ha originat el brot.

Salut continua investigant el brot de gastroenteritis al col·legi Sagrada Família tot i que no concreta l’origen

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Governar no és només complir protocols
La negativa a acceptar els recursos socials, al centre del cas de la persona que hauria pernoctat al Parc Central
Molné assegura que la prostitució detectada en alguns pisos turístics respon només a “casuístiques puntuals”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La participació en els comicis de la CASS tanca amb un 5,93% del cens i supera els registres del 2018 i del 2022
  • Societat
Els pisos de lloguer assequible de Borda Nova I es podran adjudicar aquest estiu a un preu de 10 euros el metre quadrat
  • Parròquies, Societat, Successos
El comú manté el seguiment del cas de l’home que hauria pernoctat al Parc Central i descarta més episodis similars
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat, Successos
El comú manté el seguiment del cas de l’home que hauria pernoctat al Parc Central i descarta més episodis similars
  • Parròquies
La capital licita per un milió d’euros la remodelació dels passatges de l’Aigüeta i Europa per crear un refugi climàtic
  • Parròquies, Política
Avancem reclama a la majoria comunal millores laborals per frenar les baixes i les dificultats per cobrir vacants
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu