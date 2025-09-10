Un motorista, resident de 62 anys, resulta ferit en una caiguda a l’inici de l’avinguda de Joan Martí d’Encamp

Un motorista de 62 anys ha resultat ferit a primera hora de la tarda després de patir una caiguda. Els fets han ocorregut a l’inici de l’avinguda de Joan Martí d’Encamp, en direcció al centre de la població, i només el resident s’ha vist implicat. La caiguda, sembla ser, s’ha produït en haver-hi una substància lliscant a la carretera, motiu pel qual el Servei de Circulació ha tallat posteriorment el trànsit perquè es pogués netejar. Fins al lloc de l’incident, just davant la gasolinera de l’entrada a la parròquia, també s’hi ha desplaçat la Policia i els serveis d’emergència.