  • La Policia i els serveis d'emergència, al lloc dels fets. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Successos

Un motorista, resident de 62 anys, resulta ferit en una caiguda a l’inici de l’avinguda de Joan Martí d’Encamp

S'ha produït en haver-hi una substància lliscant a la carretera, motiu pel qual s'ha tallat posteriorment el trànsit perquè es pogués netejar

Un motorista de 62 anys ha resultat ferit a primera hora de la tarda després de patir una caiguda. Els fets han ocorregut a l’inici de l’avinguda de Joan Martí d’Encamp, en direcció al centre de la població, i només el resident s’ha vist implicat. La caiguda, sembla ser, s’ha produït en haver-hi una substància lliscant a la carretera, motiu pel qual el Servei de Circulació ha tallat posteriorment el trànsit perquè es pogués netejar. Fins al lloc de l’incident, just davant la gasolinera de l’entrada a la parròquia, també s’hi ha desplaçat la Policia i els serveis d’emergència.

