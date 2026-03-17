Un motorista perd la vida en xocar frontalment amb un camió andorrà aquest dimarts al matí a la C-14, a Ponts

Un motorista ha mort aquest dimarts al matí en un xoc frontal amb un camió andorrà a la carretera C-14, a l’altura del punt quilomètric 2,6, a Ponts (Noguera), una de les vies més concorregudes per arribar a Andorra. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l’avís del sinistre s’ha rebut a les 09.41 hores. Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió frontal entre una motocicleta i el camió. A conseqüència de l’impacte, ha mort el conductor i únic ocupant de la motocicleta.
Arran de l’accident, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat i un helicòpter medicalitzat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers han treballat en l’extinció de l’incendi dels dos vehicles i han contingut una fuita al dipòsit del camió.
Pel que fa a l’afectació viària, la carretera C-1412a ha quedat tallada, tot i que actualment el trànsit està reobert. Amb aquesta víctima, ja són 20 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.