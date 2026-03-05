El conductor de l’autobús accidentat ahir a la Massana i ingressat a l’hospital podria rebre l’alta en les pròximes hores

El conductor de l’autobús implicat en l’accident d’aquest dimecres al centre de la Massana es va desmaiar abans del sinistre i actualment es troba estable a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, des d’on han indicat que podria rebre l’alta mèdica en les pròximes hores. Segons les informacions recollides després de l’accident, l’home hauria patit una pèrdua de coneixement mentre conduïa, fet que hauria provocat que el vehicle col·lidís amb diversos cotxes i acabés impactant contra la façana d’un edifici. Arran de l’incident, el conductor va haver de ser excarcerat de l’autobús pels equips d’emergència i traslladat a l’hospital. L’accident també va deixar diverses persones amb contusions i ferides lleus, a més d’una persona amb una crisi d’ansietat.