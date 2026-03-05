Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Arran de l’incident, el conductor va haver de ser excarcerat de l’autobús pels equips d’emergència i traslladat a l’hospital. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Última hora

El conductor de l’autobús accidentat ahir a la Massana i ingressat a l’hospital podria rebre l’alta en les pròximes hores

Segons les informacions recollides, l’home hauria patit una pèrdua de coneixement mentre conduïa, fet que va provocar les múltiples col·lisions

El conductor de l’autobús implicat en l’accident d’aquest dimecres al centre de la Massana es va desmaiar abans del sinistre i actualment es troba estable a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, des d’on han indicat que podria rebre l’alta mèdica en les pròximes hores. Segons les informacions recollides després de l’accident, l’home hauria patit una pèrdua de coneixement mentre conduïa, fet que hauria provocat que el vehicle col·lidís amb diversos cotxes i acabés impactant contra la façana d’un edifici. Arran de l’incident, el conductor va haver de ser excarcerat de l’autobús pels equips d’emergència i traslladat a l’hospital. L’accident també va deixar diverses persones amb contusions i ferides lleus, a més d’una persona amb una crisi d’ansietat.

[Amb vídeos]: Un accident amb un autobús i dos vehicles implicats deixa un total de sis ferits i danys a un edifici

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La Policia desmantella un pis on s’exercia la prostitució i deté una dona amb 14 grams de tusi al mateix immoble
[Amb vídeos]: Un accident amb un autobús i dos vehicles implicats deixa un total de sis ferits i danys a un edifici
Un vigilant de seguretat d’un local d’oci del Tarter és investigat per agredir un client amb un bastó telescòpic

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
La Policia desmantella un pis on s’exercia la prostitució i deté una dona amb 14 grams de tusi al mateix immoble
  • Successos
[Amb vídeos]: Un accident amb un autobús i dos vehicles implicats deixa un total de sis ferits i danys a un edifici
  • Societat, Successos
Un vigilant de seguretat d’un local d’oci del Tarter és investigat per agredir un client amb un bastó telescòpic
Publicitat
Entrevistes culturals
José Martínez
Director de dansa del Junior Ballet de l’Òpera de París
Araceli Rosillo
Historiadora especialitzada en la història de les dones
Isabel Rey
Actriu i còmica
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu