  • La cònsol major, Eva Sansa; el cònsol menor, Roger Fité, i la consellera de Turisme, Mònica Solé, durant la presentació del projecte. | El Periòdic / A.O.G.
Arnau Ojeda Garcia
Concurs d'idees

Un mirador 360 graus amb forma d’amfiteatre, el projecte guanyador per al futur espai turístic de la Massana

L’estructura se situarà entre Pal o Arinsal, en un punt que la corporació encara avalua a nivell paisatgístic, i tindrà un cost d'uns 900.000 euros

El Comú de la Massana ha presentat públicament el projecte guanyador del concurs d’idees del futur mirador turístic de la parròquia. El jurat ha escollit la proposta de l’arquitecte Antoni Riberaygua, una estructura circular i lleugera que, segons la cònsol major, Eva Sansa, “compleix tots els criteris marcats. És un mirador panoràmic de dia, un mirador astronòmic de nit i, alhora, un edifici singular i icònic”. El projecte s’ha imposat després que només dues candidatures es presentessin al concurs i que una d’elles fos descartada per manca de documentació. El guanyador rebrà un premi de 4.000 euros.

«És un mirador panoràmic de dia, un mirador astronòmic de nit i, alhora, un edifici singular i icònic» – Eva Sansa

Tant Sansa com la consellera de Turisme, Mònica Solé, han subratllat que més enllà de l’impacte visual, la clau del projecte és la seva funcionalitat. El mirador està concebut com un espai 360 graus, pensat per gaudir del paisatge fent la volta completa, i alhora com un equipament operatiu les 24 hores. Amb la foscor, la seva estructura esdevindrà un punt d’observació astronòmica adaptat a la certificació Starlight que ostenta la Massana.

Una de les particularitats més destacades és l’interior, dissenyat com un petit amfiteatre amb diverses grades i un espai central preparat per acollir espectacles, projeccions i esdeveniments diversos. Segons Solé, “l’estructura metàl·lica còncava, amb un únic punt de suport a terra, permet una acústica òptima i redueix al mínim l’impacte sobre el sòl, a més d’oferir protecció contra el vent”.

El projecte utilitza principalment acer patinable, un material durador que, segons la consellera, aporta un vincle simbòlic amb la tradició del ferro a la parròquia i pràcticament no requereix manteniment. Aquest element, sumat a la forma que recorda un ovni, converteix el mirador en una peça cridanera i amb vocació d’esdevenir un nou pol d’atracció turística.

Una de les particularitats més destacades és l’interior, dissenyat com un petit amfiteatre amb diverses grades i un espai central preparat per acollir espectacles. | El Periòdic

El comú està acabant de determinar l’emplaçament final, el qual quedarà situat entre Pal o Arinsal, després d’avaluar quin punt és més idoni a escala paisatgística i d’impacte ambiental. Paral·lelament, la corporació haurà d’encarregar el projecte executiu i preparar el plec de bases per a les obres. El cost estimat del mirador se situa al voltant dels 900.000 euros.

La corporació comunal reconeix que li agradaria tenir l’estructura en funcionament l’estiu vinent, però admet que els terminis d’obra sovint són més llargs del que es voldria. Tot i això, Sansa i Solé coincideixen que el futur mirador “té tots els ingredients per esdevenir un element diferenciador de l’oferta turística de la vall, tant de dia com de nit”.

