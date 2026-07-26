La pertorbació que va afavorir les tempestes dona pas a una jornada més fresca abans del retorn de l’estabilitat

El pas de la pertorbació que aquest dissabte va afavorir la formació de tempestes a la tarda ha deixat pas aquest diumenge a una jornada més fresca, amb restes de nuvolositat al nord del país i predomini del sol a la resta del territori, segons ha informat el Servei Meteorològic. La previsió apunta que les altes pressions es tornaran a imposar a partir d’aquest dilluns, fet que comportarà un temps estable, assolellat i un nou ascens de les temperatures.
Pel que fa al balanç de l’episodi tempestuós d’aquest dissabte, el Servei Meteorològic ha assenyalat que les precipitacions van afectar principalment el centre del país, on es van registrar intensitats importants i, en alguns indrets, també episodis de calamarsa.