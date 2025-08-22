Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un agent de la Policia, en una imatge d'arxiu. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Successos

Un home de 45 anys és detingut a Andorra la Vella per presumpte maltractament a la filla menor d’edat

En un altre ordre, el cos d'ordre ha detingut dos turistes a la frontera del riu Runer per entrar al país amb diverses quantitats de drogues

La Policia va detenir, dijous al vespre a Andorra la Vella, un home de 45 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’arrest es va produir arran que l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell activés el Protocol d’Actuació Immediata (PAI) per possible maltractament a la seva filla menor d’edat després que la noia acudís al centre mèdic amb signes d’agressió.

Dimarts a la tarda a Encamp, un altre home, de 36 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d’un altre delicte contra la integritat física i moral després que l’hospital activés, en aquest cas, un codi lila, quan una dona es va fer visitar assegurant que havia estat agredida per la seva exparella.

Aquesta setmana, el cos d’ordre també ha detingut dos turistes a la frontera del riu Runer per entrar al país amb drogues. Es tracta d’un home de 42 anys que accedia en un autobús de línia regular la matinada de dimarts amb 0,3 grams de cocaïna, i d’un altre home de 36 anys que va entrar al Principat la tarda de dimecres com a passatger d’un turisme amb 0,5 grams de cocaïna, dues porcions d’haixix de 2,2 grams en total i un cabdell de marihuana. Finalment, i per conduir sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha arrestat els darrers dies un home de 43 anys amb una taxa d’1,28.

