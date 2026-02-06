Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un cotxe del cos policial. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Va donar positiu en tòxics

Un home intenta atropellar dos policies després de circular en sentit contrari a l’exterior d’una escola d’Encamp

La intervenció es va saldar amb l'agressió als agents per part del fill menor, qui hauria trencat una dent a un d'ells i mossegat la mà al segon

La Policia va detenir dijous a la tarda, a Encamp, un home de 53 anys com a presumpte autor de diversos delictes contra la vida humana independent, contra la Funció Pública, contra l’honor i contra la seguretat col·lectiva. Els fets van tenir lloc durant una parada preventiva d’una patrulla a l’exterior d’un centre escolar. Segons la informació facilitada, el conductor va fer cas omís de les indicacions del Servei de Circulació i va accedir en sentit contrari per un carrer que habitualment es talla per facilitar la sortida dels alumnes i del personal del centre.

El conductor va fer cas omís de les indicacions del Servei de Circulació i va accedir en sentit contrari per un carrer que habitualment es talla per facilitar la sortida dels alumnes i del personal del centre

Quan els agents li van indicar que no podia circular per aquella via, l’home es va mostrar alterat i va començar a insultar-los. Tot i que els policies li van demanar que retirés el vehicle, que estava obstaculitzant la circulació, i li van donar les indicacions corresponents, el conductor va intentar atropellar fins a dues vegades un dels agents. En una de les maniobres, el va arribar a colpejar amb el retrovisor del vehicle, malgrat els advertiments perquè aturés el cotxe.

Al seient posterior del vehicle hi viatjava el seu fill menor d’edat, que durant la intervenció va agredir els agents, provocant-los lesions

Davant dels fets, els agents es van dirigir cap al vehicle per comunicar-li que quedava detingut. En aquest moment, l’home va oposar resistència i va continuar insultant els funcionaris, que el van haver de treure del cotxe per la força. Al seient posterior del vehicle hi viatjava el seu fill menor d’edat, qui durant la intervenció va agredir els agents, presumptament trencant-li una dent a un d’ells i mossegant-li la mà al segon, segons fonts properes al cas. Posteriorment, ja a les dependències policials, el conductor va donar positiu en la prova de detecció de tòxics.

Comparteix
Notícies relacionades
Evacuen l’edifici administratiu de Govern després de detectar-se una fuita de gas al sistema de climatització
L’AEAT alerta que si el bloqueig viari de la RN20 s’allarga fins al març podria arribar a suposar “un autèntic drama”
Protecció Civil insisteix que el risc zero “no existeix” en activitats d’alta muntanya i amb presència de neu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Detingut un jove de 26 anys per una agressió sexual a una turista en un local d’oci nocturn del Pas de la Casa
  • Societat, Successos
Andorra Turisme recorda que el Principat continua accessible malgrat les incidències als accessos francesos
  • Educació, Societat
Cinc dies de convivència i aprenentatge marquen l’inici del nou intercanvi escolar entre centres d’Andorra i Eivissa
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
La Massana imposa 33 sancions per circular sense equipaments especials durant les primeres setmanes de l’any
  • Parròquies
‘A cada pas’ dona el tret de sortida a una 68a Temporada de Teatre que decideix abaixar el teló amb ‘Malditas plumas’
  • Parròquies, Societat
Encamp gaudirà una nova residència per a la gent gran amb 120 places residencials i 30 de centre de dia
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu