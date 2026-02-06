Un home intenta atropellar dos policies després de circular en sentit contrari a l’exterior d’una escola d’Encamp

La Policia va detenir dijous a la tarda, a Encamp, un home de 53 anys com a presumpte autor de diversos delictes contra la vida humana independent, contra la Funció Pública, contra l’honor i contra la seguretat col·lectiva. Els fets van tenir lloc durant una parada preventiva d’una patrulla a l’exterior d’un centre escolar. Segons la informació facilitada, el conductor va fer cas omís de les indicacions del Servei de Circulació i va accedir en sentit contrari per un carrer que habitualment es talla per facilitar la sortida dels alumnes i del personal del centre.
Quan els agents li van indicar que no podia circular per aquella via, l’home es va mostrar alterat i va començar a insultar-los. Tot i que els policies li van demanar que retirés el vehicle, que estava obstaculitzant la circulació, i li van donar les indicacions corresponents, el conductor va intentar atropellar fins a dues vegades un dels agents. En una de les maniobres, el va arribar a colpejar amb el retrovisor del vehicle, malgrat els advertiments perquè aturés el cotxe.
Davant dels fets, els agents es van dirigir cap al vehicle per comunicar-li que quedava detingut. En aquest moment, l’home va oposar resistència i va continuar insultant els funcionaris, que el van haver de treure del cotxe per la força. Al seient posterior del vehicle hi viatjava el seu fill menor d’edat, qui durant la intervenció va agredir els agents, presumptament trencant-li una dent a un d’ells i mossegant-li la mà al segon, segons fonts properes al cas. Posteriorment, ja a les dependències policials, el conductor va donar positiu en la prova de detecció de tòxics.