  • Un agent du a terme una prova d'alcohol a un conductor. | Policia d'Andorra
Controls d'alcoholèmia

Un conductor és detingut a Canillo després d’entrar derrapant a una rotonda i donar una taxa d’alcohol d’1,01 g/l

Tres conductors més són detinguts a Encamp, el Pas de la Casa i la CG2 amb taxes d’alcoholèmia positives d’entre 1,32 i 1,78

Un conductor ha acabat detingut aquest cap de setmana després d’entrar derrapant a una rotonda a Canillo i donar positiu en el control d’alcoholèmia. L’home, de 64 anys, ha estat arrestat després que els agents el controlesin arran de la maniobra irregular, i la prova ha revelat una taxa d’1,01 grams d’alcohol per litre de sang.

Aquest arrest s’emmarca en un cap de setmana amb diverses intervencions per conducció sota els efectes de l’alcohol. Segons ha informat la Policia d’Andorra, des de dissabte s’han detingut un total de quatre persones per positius d’alcoholèmia en diferents punts del Principat.

A Encamp, una dona de 30 anys ha estat arrestada amb una taxa d’1,53. Al Pas de la Casa, un home de 43 anys ha donat positiu amb una alcoholèmia d’1,78 després de veure’s implicat en un accident de danys materials contra un autobús. En un altre punt de la xarxa viària, un turista de 32 anys ha estat controlat a la CG2 amb una taxa d’1,32, després de patir també un accident amb danys materials a la rotonda de l’Aldosa.

Una dona de 39 anys queda ferida en un xoc a Encamp i l’altre conductor és detingut amb 1,05 d’alcoholèmia

