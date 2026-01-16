Una dona de 39 anys queda ferida en un xoc a Encamp i l’altre conductor és detingut amb 1,05 d’alcoholèmia

Una dona de 39 anys ha resultat ferida aquest dijous al vespre en un accident de trànsit entre dos turismes a la CG-2, a l’altura de l’avinguda de la Bartra, al nucli d’Encamp. El succés ha tingut lloc cap a les 19.12 hores i ha requerit la intervenció dels serveis d’emergència després de la col·lisió entre els dos vehicles que circulaven per aquesta via.
Arran de l’accident, la policia ha actuat sobre el conductor de l’altre turisme implicat, un home de 31 anys, que ha estat detingut després d’haver donat positiu en la prova d’alcoholèmia. Segons s’ha informat, la taxa registrada ha estat d’1,05 grams d’alcohol per litre de sang, una xifra que supera àmpliament el límit permès i que ha motivat la seva detenció.