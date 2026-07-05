Un any de la reestructuració de les línies d’autobús: satisfacció pel resultat i noves millores molt a la vora

Aquest dimarts vinent farà un any que la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat va impulsar la reestructuració de les línies de transport públic. Passat aquest termini, el secretari d’Estat, David Forné, manifesta que estan “molt satisfets de com està funcionant”, ja que valora que han aconseguit una “millora del servei de bus”. “Hem posat el focus en aquesta millora”, ha defensat, tot incidint en el fet que ara com ara “no hi ha grans problemes de capacitat” i s’ha aconseguit “que cada persona tingui el seu bus” en funció del lloc al qual viatja.
També destaca que de manera paral·lela a aquestes millores s’ha estat “permeable a les demandes de la ciutadania” per anar fent els ajustaments que han calgut. Un exemple, explica, és l’ampliació de l’L7 fins a Ordino i també ho serà, a partir del 13 de juliol, l’augment de les freqüències horàries del bus al Pas de la Casa, arran de les demandes que han fet arribar un grup de persones. Així, a partir d’aquest dia hi haurà un autobús de baixada, del poble encampadà a Andorra la Vella a les 05.40 hores, amb la qual cosa les persones que ho necessitin podran ser a la capital abans de les set del matí, i es posa una altra freqüència a la nit, a les 23.00 hores des d’Andorra la Vella i fins al Pas de la Casa.
Amb aquestes ampliacions horàries del Pas el que es busca és donar resposta a les persones que sovint per motius laborals necessiten ser a Andorra la Vella abans de les 07.00 hores o que pleguen a les nits tard i han d’esperar molta estona fins que entra en funcionament el bus nit. Forné considera que aquestes demandes són normals tenint en compte “l’èxit del bus”, la qual cosa provoca que “cada vegada es demana més amplitud horària”.
A partir del 13 de juliol hi haurà un autobús de baixada des del Pas de la Casa a Andorra la Vella a les 05.40 hores
El secretari d’Estat de Transports reivindica la feina que s’ha fet aquesta legislatura per “convertir el transport públic realment en una alternativa real” al vehicle privat. Destaca que al llarg de la legislatura s’ha aconseguit un “fort creixement d’usuaris amb els quals estem per sobre de vuit milions de viatges a l’any” i, d’altra banda, també subratlla la “bona relació” que s’ha aconseguit amb els concessionaris i que ha permès reduir costos.
Forné també posa èmfasi en el fet que “cada vegada tenim menys queixes” dels usuaris i que, d’aquesta manera, es poden “atacar els problemes directament al focus on són”. En aquest sentit, reivindica les actuacions per millorar el servei per exemple amb la posada en funcionament de nous busos, i posa com a exemple un de nou que es destina a la línia d’Arinsal, que era la que “anava més carregada”.
Ara fa un parell de setmanes, a més, es va presentar la nova aplicació Mou-te que permet veure en temps real per on va el bus. Aquesta millora va en paral·lela a la dotació de pantalles a les parades i en aquest sentit el secretari d’Estat explica que són “equipaments que no són econòmics” i que, per tant, es van col·locant a poc a poc. “En posem unes 20 l’any”, explicita, i afegeix que el fet de tenir ja informació dels busos en temps real amb el GPS permet que “a les pantalles de les marquesines de les parades ja surti la informació correcta en temps real”.
12 milions més per a la gratuïtat
La gratuïtat del servei es mantindrà fins a finals de legislatura, amb la qual cosa de cara a l’any que ve el pressupost preveu una nova partida de 12 milions d’euros per fer front a aquesta mesura. I què passarà en un futur? Forné destaca que la majoria actual es va comprometre a mantenir la gratuïtat mentre fossin al Govern i que així ho faran. Si tornen a governar exposa que caldrà avaluar la mesura. “Si estem nosaltres ja en podrem parlar, i tampoc ens correspondria a nosaltres, si és que no hi som”, argumenta.
I què cal realment perquè la cultura del transport públic que defensa que s’ha impulsat aquesta legislatura acabi de quallar i tothom el vegi com una alternativa per deixar el vehicle a casa? Que hi hagués “una política entre el Govern i els comuns que fos coherent”, per exemple en les mesures lligades als aparcaments comunals, on cada comú “realitza les seves polítiques”. I reconeix que evidentment amb la xarxa viària actual on quan hi ha molt trànsit el servei es veu afectat tampoc no ajuda, amb la qual cosa defensa que el que “donarà un abans i un després és el tramvia”, informa l’ANA.