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Meteorologia

L’arribada d’una pertorbació activa l’avís groc per tempestes, les quals anar acompanyades d’activitat elèctrica

Quatre efectius de Bombers participen en les tasques d'extinció de l'incendi forestal declarat aquest divendres a Farrera, al Pallars Sobirà

El Servei Meteorològic ha activat aquest dissabte l’avís groc davant la previsió de tempestes que poden afectar bona part del Pirineu durant la tarda. Segons la previsió, els ruixats podran ser puntualment intensos i anar acompanyats d’activitat elèctrica. En tot cas, la jornada ha començat amb un matí serè i amb temperatures més fresques que les registrades els darrers dies.

Els xàfecs tempestuosos es concentraran principalment al nord del país, tot i que la possibilitat que les tempestes s’estenguin a altres punts del Pirineu ha motivat l’activació de l’avís groc per part del Servei Meteorològic. Davant aquesta situació, es recomana seguir l’evolució de la previsió meteorològica i extremar la precaució en les activitats a l’aire lliure, especialment a les zones de muntanya, davant la possibilitat de tempestes amb aparell elèctric.

Els Bombers, a Farrera

El Cos de Bombers participa en les tasques d’extinció de l’incendi forestal declarat aquest divendres a Farrera, al Pallars Sobirà, en col·laboració amb els Bombers de la Generalitat de Catalunya. El dispositiu andorrà ha treballat en les tasques d’estabilització del flanc dret de l’incendi, a la zona del municipi de Romadriu. Per donar suport a l’operatiu, s’hi han desplaçat quatre efectius i també una dotació d’un helicòpter d’Heliand.

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