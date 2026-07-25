[Amb imatges] Una intensa granissada descarrega durant uns minuts en diferents punts d’arreu del Principat

Una intensa granissada ha afectat aquest dissabte a la tarda diversos punts del país, entre els quals es troba la vall central, en un episodi que ha anat acompanyat de fortes precipitacions i trons. El fenomen s’ha registrat cap a les 16.35 hores i el granís ha continuat caient de manera intermitent durant els minuts posteriors, coincidint amb l’empitjorament de les condicions meteorològiques previst pel Servei Meteorològic. De fet, el clavegueram s’ha desbordat en diferents punts de la capital per l’excés de pluja i aigua acumulat en qüestió de minuts.
L’episodi s’ha produït després que el Servei Meteorològic activés l’avís groc per tempestes davant la previsió que els ruixats afectessin bona part del Pirineu al llarg de la tarda. Segons la previsió, les precipitacions podien ser puntualment intenses i anar acompanyades d’activitat elèctrica, un escenari que finalment s’ha acabat materialitzant en diferents punts.
La jornada havia començat amb un matí estable i temperatures més suaus que les registrades els darrers dies. No obstant això, el pas d’una pertorbació sobre el Pirineu ha incrementat progressivament la inestabilitat atmosfèrica fins a donar lloc a tempestes localment intenses, amb calamarsa, llamps i trons. El Servei Meteorològic ja havia advertit que la situació podria allargar-se durant la tarda.