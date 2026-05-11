Detingut un turista per conducció temerària després d’un greu accident amb un motorista a Sant Julià de Lòria

La Policia ha detingut aquest cap de setmana a Sant Julià de Lòria un turista de 58 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per conducció temerària i d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions per imprudència, després d’un accident a la CG1 en què un motorista va resultar ferit de gravetat.
Segons ha informat el cos policial, el sinistre va tenir lloc dissabte a la tarda a l’altura del punt quilomètric 8,100 de la CG1, quan l’home, que conduïa una furgoneta en direcció a la frontera del riu Runer, va efectuar un canvi de sentit prohibit. En el moment en què girava a l’esquerra sense respectar la senyalització, un motorista que circulava en sentit descendent va impactar contra el vehicle i va resultar ferit greu.
D’altra banda, diumenge a la nit, la Policia va arrestar un home de 48 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,62 després d’un accident a la CG2, a Encamp. El conductor circulava en sentit ascendent quan va perdre el control del cotxe, va sortir de la via i va impactar contra una barana protectora. L’acompanyant del vehicle va resultar ferida, fet pel qual també se’l considera presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral.
A conseqüència del sinistre, el turisme va quedar travessat al mig de la calçada. Un segon vehicle, que circulava en direcció a Canillo, es va aturar al marge dret de la carretera per auxiliar la ferida. Poc després, un tercer cotxe va impactar contra la part posterior del vehicle estacionat, provocant un segon accident amb danys materials.
La matinada de dissabte, els agents també van detenir un home de 58 anys amb una taxa positiva de 0,97 grams d’alcohol per litre de sang. Els fets van tenir lloc durant una parada rutinària, quan el conductor, després d’aturar inicialment el vehicle, va accelerar sobtadament i va fugir a gran velocitat fent cas omís de les indicacions policials. Els agents el van perseguir fins a tornar-lo a controlar minuts després. A més de l’alcoholèmia positiva, se’l va arrestar per un presumpte delicte contra la Funció Pública per desobediència.
La Policia ha informat igualment de quatre detencions més per conduir sota els efectes de l’alcohol durant els darrers dies. Es tracta d’una turista de 49 anys amb una taxa d’1,07; un home de 25 anys amb un positiu de 2,62; un conductor de 38 anys amb una alcoholèmia d’1,34, i un altre de 45 anys amb una taxa de 2,29 grams per litre de sang.
En paral·lel, el cos policial també ha arrestat dos homes, de 53 i 39 anys, com a presumptes autors de delictes contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès. Pel que fa als delictes contra la salut pública, la matinada de dissabte a Andorra la Vella es va detenir un home de 35 anys que duia 0,6 grams de cocaïna.