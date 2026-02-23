El 21% dels pares apunten problemes de salut dels seus fills provocats per un ús excessiu dels dispositius digitals

Fins a un 21,4% dels progenitors assenyalen problemes de salut dels seus fills provocats per l’ús excessiu de la tecnologia. Així es desprèn de l’enquesta sobre l’ús dels dispositius digitals als pares i mares dels alumnes del sistema educatiu andorrà, de la qual aquest matí se n’han presentat els resultats. En aquest sentit, el director del Departament Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, ha indicat que no es tracta d’una addicció, sinó d’afers esdevinguts, en bona part, per la manca de descans. Així mateix, un 30,7% també considera que els seus fills han accedit a contingut inapropiat per la seva edat, i un 8,9% que han patit ciberassetjament.
Campuzano, acompanyat pel coordinador del grup de sociologia d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Joan Micó, ha fet esment que un 55,6% dels pares consideren fer un ús excessiu dels aparells electrònics, a la vegada que un 66,6% indiquen que els seus hereus també. A més, el 72% dels docents creuen que el temps d’ús d’eines digitals a l’àmbit escolar és excessiu, aspecte que comparteixen el 54,4% dels progenitors. Per contra, el 64,2% dels estudiants el consideren adequat.
Un 56,5% dels pares s’han mostrat interessats a participar en alguna d’aquestes instruccions, mentre que un 22% han dit que no
En tot cas, de l’estudi, que es va dur a terme el 30 de juny i el 10 de setembre del 2025 i va recollir 428 enquestes vàlides, s’extreu que un 48,9% dels adults posen filtres de contingut, un 32,7% bloquejadors de programes i un 38,5% eines per limitar el temps d’ús dels aparells dels seus infants. Alguns, fins i tot, els tenen només permès els diferents dispositius en determinades activitats o moments, com un 43,2% quant a l’ús de l’ordinador o un 35,8% amb la videoconsola. En tot cas, el director del Departament Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica ha indicat que un dels reptes a treballar té a veure amb dos aspectes que tant els professors com els alumnes han destacat per fer ús dels dispositius digitals: la concentració i les interrupcions a classe.
Tot i que un 46,7% indiquen ser conscients del que fan els seus descendents quan naveguen per internet, un altre 45,6% apunten ser-ho, però no del tot. És per això que des del Ministeri d’Educació es vol continuar impulsant formacions, per exemple, en competència digital i alfabetització en IA. En aquest punt, un 56,5% dels pares s’han mostrat interessats a participar en alguna d’aquestes instruccions, mentre que un 22% han dit que no.